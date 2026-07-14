Pixel 11 : ces documents officiels confirment un changement de taille sur les prochains smartphones Google

L'ensemble des Pixel 11 viennent de recevoir leur certification FCC, ce qui signifie que leur sortie ne va plus tarder. Le document vient d'ailleurs confirmer un gros changement dans la gamme de Google.

Il y a quelques jours, Google a officialisé la date de lancement de sa prochaine génération de smartphones. La firme de Mountain View nous a donné rendez-vous le 12 août prochain pour découvrir les Pixel 11. Il est donc l'heure pour cette dernière de régler les derniers détails, notamment d'inscrire ses smartphones aux divers organismes de régulation. La semaine dernière, le Pixel 11 Pro Fold recevait ainsi sa certification FCC.

Celle-ci ne nous apprenait en apparence pas grand-chose que l'on ne savait pas déjà sur le téléphone pliant. Le document confirme bien qu‘il sera propulsé par une puce Tensor G6, la première chez Google à être gravée en 2 nm. Mais à y regarder de plus près, on découvre que Google a opéré un petit changement par rapport à sa stratégie habituelle. Un changement qui se confirme aujourd'hui avec la publication des certifications du reste de la gamme.

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Google a changé un petit quelque chose sur le processeur des Pixel 11

En effet, alors que Google fait confiance à Samsung depuis des années pour le modem de ses processeurs, la firme a décidé cette de donner sa chance à son concurrent Mediatek. La rumeur avait commencé à circuler dès la fin de l'année dernière et semble donc confirmée avec ces nouveaux documents. Il reste encore à déterminer ce que cela changera concrètement, mais ce qui est certain, c'est que Google n'a pas décidé de mettre fin à un partenariat de plusieurs années sur un coup de tête.

Du reste, on peut relever quelques détails intéressants, notamment le retour du réseau Thread qui permettait déjà au Pixel 10 de bénéficier d'une connexion plus stable avec les objets connectés, ou encore que le reste de la gamme aura également droit à des processeurs gravés en 2 nm. On se retrouve dans un petit mois pour confirmer l'ensemble des rumeurs dont le smartphone a fait l'objet cette année.