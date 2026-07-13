Azahar, l’un des meilleurs émulateurs Nintendo 3DS pour Android, prend en charge le multijoueurs

L'équipe derrière l'émulateur Nintendo 3DS Azahar annonce une avancée majeure pour la version Android : le support du multijoueurs. À vous les circuits de Mario Kart avec vos amis !

Nintendo 3DS
Crédits : 123RF

La console portable Nintendo 3DS (et ses déclinaisons antérieures) possède un long catalogue d'excellents jeux. Avec le temps, certains ne fonctionnent plus, les cartouches étant condamnées à rendre l'âme à un moment ou un autre. Quand ce n'est pas l'appareil lui-même qui cesse de marcher. Heureusement, il reste l'émulation pour profiter à nouveau des titres que l'on possèdent physiquement. Malgré la spécificité de la 3DS avec ses deux écrans, elle est parfaitement jouable sur Android par exemple.

Et parmi les émulateurs populaires, Azahar n'a pas volé sa réputation. Performant, il est régulièrement mis à jour pour le devenir encore plus. La dernière version en date apporte pas mal de choses, dont le support du multijoueurs sur Android. Il s'agit en fait du portage du système utilisé sur la version PC de d'Azahar. Vous pouvez créer des salons publics ou privés et parler dans un chat intégré. Si vous vous trouvez dans la même pièce avec des amis sous Android, chaque smartphone devra être connecté au même réseau Wi-Fi.

L'émulateur Nintendo 3DS pour Android Azaharse met à jour

D'autres nouveautés sont de la partie. En plus des classiques “corrections de bugs et améliorations des performances”, Azahar force l'activation du moteur graphique Vulkan sur certains appareils. Cela diminue la présence de défauts d'affichage. Un changement qui n'a l'air de rien, mais il faut rappeler qu'avec Android 17, le rendu de la plupart des applications est basé sur Vulkan. C'est donc une manière de se préparer à l'arrivée des nouveaux smartphones.

Lire aussi – L’un des meilleurs émulateurs Nintendo 3DS sera bientôt plus performant que jamais grâce à cette mise à jour

Il y a également des améliorations au niveau des mobiles à écran pliable et des ajouts utiles comme la possibilité de créer une macro, un raccourci qui enclenche la pression de plusieurs boutons en même temps. Vous pouvez télécharger la dernière version de l'émulateur Azahar pour Android sur sa page GitHub. Notez qu'il s'agit actuellement d'une version preview, donc potentiellement sujette à des bugs inattendus. La version stable arrivera dans les prochaines semaines.


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