Waze va vraiment devenir votre copilote grâce à cette mise à jour dopée à l’IA Gemini

Waze franchit une nouvelle étape avec une mise à jour largement dopée à l'intelligence artificielle. L'application de navigation apprend désormais de votre façon de conduire pour personnaliser vos trajets. Gemini prend les commandes et transforme la manière dont chaque itinéraire vous est proposé.

Waze
Source : 123rf

Les applications de navigation se disputent la faveur des automobilistes à coups de nouveautés régulières. Elles intègrent de plus en plus d'intelligence artificielle pour anticiper les trajets et fluidifier la conduite. Certaines promesses tardent pourtant à se concrétiser. Les utilisateurs l'avaient constaté avec ces cinq fonctionnalités de Waze restées des mois dans les cartons avant leur déploiement. La tendance reste la même. Rendre chaque parcours plus simple et plus adapté au conducteur.

Dans cette course à l'innovation, Waze accélère franchement avec une mise à jour largement pensée autour de l'IA. L'application appartenant à la firme de Mountain View avait longtemps semblé en retard sur son grand rival. L'écart s'était réduit quand Waze avait corrigé son plus gros manque pour devenir aussi pratique que Google Maps sur Android Auto. Le rattrapage se poursuit avec l'intégration poussée de Gemini, l'assistant intelligent maison. L'appli veut transformer la façon dont ses itinéraires sont calculés pour chacun.

Waze retient vos préférences de conduite pour optimiser vos futurs itinéraires

La personnalisation des trajets figure au cœur de cette nouveauté. Selon Android Authority, Waze retiendra vos préférences d'itinéraire au fil de vos déplacements. Elle saura si vous privilégiez l'autoroute avec peu d'arrêts ou les voies rapides moins encombrées. Le service optimisera ensuite votre prochain parcours en fonction de ces choix. Ces recommandations restent optionnelles et se désactivent d'un simple réglage. Le principe rappelle un copilote attentif à vos habitudes au volant.

Gemini étend aussi ses talents au signalement vocal des incidents. Le conducteur pouvait déjà décrire un accident ou un ralentissement à voix haute. Il peut maintenant rapporter des situations plus variées, comme une route fermée ou une adresse erronée. L'assistant permet également de chercher un lieu à partir d'une description vague, par exemple une station-service proposant du café. Un mode Moto boosté à l'IA arrive en parallèle. Il propose des trajets adaptés aux deux-roues et des alertes ciblées sur les ralentisseurs ou les ponts étroits. Ce mode se limite pour l'instant à sept pays comme le Brésil ou le Mexique. Les motards français ne sont donc pas encore concernés.


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