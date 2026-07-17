Galaxy Z Flip 8 et Z Fold 8 : Samsung offrirait du stockage supplémentaire, mais…

Samsung maintiendrait son système permettant d'augmenter la capacité de stockage des Galaxy Z Flip et Fold 8 gratuitement lors de l'achat. Il y aurait cependant une nouveauté cette année, et pas une bonne.

Les constructeurs de smartphones proposent presque toujours des offres spéciales au lancement de leurs nouveaux modèles. Chez Google, il est possible de précommander le dernier Pixel et d'obtenir une montre connectée Pixel Watch ou des écouteurs sans fil Pixel Buds. Souvent gratuitement, parfois avec une réduction importante. Samsung fait aussi ce genre de ristourne depuis la sortie des Galaxy S23, mais pas de la même manière.

La firme sud-coréenne permet d'augmenter la capacité de stockage de ses nouveaux smartphones lors de la précommande, et ce sans débourser un centime de plus. Autrement dit : payer par exemple le prix du modèle 256 Go, mais récupérer la version 512 Go au final.

Cela représente généralement une économie de plusieurs centaines d'euros, ce qui n'est pas négligeable vu les tarifs des appareils. Seulement voilà, les dernières rumeurs disent que la marque pourrait abandonner ce système à cause de la crise de la RAM qui fait flamber les prix des composants. Plus précisément en vous faisant payer 50 % de la différence pour gagner en stockage au lieu de vous l'offrir. Mais il reste de l'espoir.

Du stockage en plus gratuit pour les Galaxy Z Flip 8 et Z Fold 8 ?

Selon le média sud-coréen News1, Samsung conserverait finalement son offre sur le stockage, avec un petit changement. Pour les Galaxy Z Flip 8, Z Fold 8 et Z Fold 8 Ultra, le passage de la version 256 Go à la 512 Go serait gratuit en cas de précommande. En revanche, passer de 512 Go à 1 To vous demanderait de payer 50 % de la différence de prix entre les deux appareils. Un compromis qui ne ravira pas les personnes en recherche du maximum de place, mais c'est mieux que rien.

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Précision importante à garder en tête : cette information concerne uniquement la Corée du Sud. Rien ne dit que Samsung adoptera l'une des solutions présentées ici sur ses autres marchés, dont l'Europe. Nous serons vite fixés étant donné que les Galaxy Z Flip 8, Z Fold 8 et Z Fold 8 Ultra seront présentés le 22 juillet 2026 à 15h heure de Paris.