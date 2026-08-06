Watch Fit 4 Pro : la montre connectée Huawei préférée des sportifs chute à moins de 135 €, vite !

Dès sa sortie, la montre connectée Huawei Watch Fit 4 Pro a été appréciée pour son excellent rapport qualité-prix. En effet, ce modèle offre de nombreux atouts pour un prix très compétitif. Et en ce moment sur AliExpress, c’est encore plus impressionnant puisque son prix de base est plus que divisé par deux !

Huawei Watch Fit 4 Pro

Vous faites du sport mais vous n’avez aucun équipement pour suivre vos performances et améliorer votre condition physique sur le long terme ? Quel dommage ! Il vous suffit d’investir dans une bonne montre connectée pour pouvoir profiter de toutes les informations nécessaires pour analyser et ajuster jour après jour vos entraînements.

Vous y pensez depuis pas mal de temps mais le prix vous empêche de passer à l’action ? Il existe en ce moment un excellent modèle bradé à moins de 135 euros sur AliExpress. En effet, la Huawei Watch Fit 4 Pro est actuellement affichée à 145,04 € au lieu de 279,99 €. Et en ajoutant dans votre panier le code promo PHDFRS11, le tarif chute de 11 euros supplémentaires pour passer à 134,04 euros. Si l’on ajoute à cela que la livraison rapide depuis la France vous est offerte, c’est tout simplement une excellente affaire à ne surtout pas manquer.

Pourquoi choisir la montre connectée Huawei Watch Fit 4 Pro ?

Avec son boîtier en aluminium, ses bordures en titane et son écran en verre saphir, la Huawei Watch Fit 4 Pro est une montre connectée conçue pour être ultra robuste. Elle est d’ailleurs certifiée IP6X et elle est étanche jusqu’à 40 mètres de profondeur. Elle est aussi très fine et légère puisqu’elle a une épaisseur de seulement 9,3 mm pour un poids de 30,4 g. Elle est donc parfaitement adaptée à un usage sportif soutenu.

Elle dispose d’un bel écran AMOLED de 1,82 pouce avec une luminosité max de 3000 nits. Cela signifie que vous pourrez parfaitement voir votre écran, même en plein soleil. Malgré son prix mini, la Huawei Watch Fit 4 Pro embarque de nombreux capteurs : accéléromètre, gyroscope, magnétomètre, fréquence cardiaque, barométrique, température, lumière ambiante, ECG, profondeur. Ceux-ci sont indispensables pour le suivi de votre activité sportive, mais aussi pour le suivi de votre santé et plus globalement de votre bien être émotionnel. Finissons sur une dernière bonne note : son autonomie. En une seule charge, la Huawei Watch Fit 4 Pro peut être utilisée jusqu’à 10 jours.


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