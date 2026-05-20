Watch Fit 4 Pro : la montre connectée Huawei est à moitié prix, vite !

Il ne vous reste plus que 2 jours pour profiter des codes promo disponibles sur AliExpress. Il ne va donc pas falloir tarder pour profiter des meilleures offres promotionnelles du moment. Vous pouvez par exemple trouver la smartwatch Huawei Watch Fit 4 Pro à moitié prix. On vous explique tout.

Huawei Watch Fit 4 Pro

Vous cherchez à vous équiper d’une montre connectée performante sans vous ruiner ? Nous avons trouvé pour vous la meilleure offre du moment. Ça se passe en ce moment sur AliExpress. En effet, jusqu’au 22 mai, vous avez accès sur le site à de très nombreuses promotions très intéressantes cumulables avec une liste de codes promo qui vont vous permettre d’obtenir les meilleurs prix possibles. Voici la liste exclusive pour les lecteurs de Phonandroid :

  • 2 € de remise dès 18€ d'achat : PHDFR02
  • 5 € de remise dès 39€ d'achat : PHDFR05
  • 11 € de remise dès 79€ d'achat : PHDFR11
  • 20 € de remise dès 139€ d'achat : PHDFR20
  • 30 € de remise dès 239€ d'achat : PHDFR30
  • 45 € de remise dès 359€ d'achat : PHDFR45
  • 60 € de remise dès 479€ d'achat : PHDFR60

Vous pourrez ainsi vous offrir l’excellente montre connectée Watch Fit 4 Pro à moitié prix. En effet, ce modèle est normalement en vente au prix conseillé de 279,99 euros. Mais il affiché bradé sur AliExpress pour 158,76 €. Et en utilisant le code PHDFR20, le prix chute à son prix final : 138,76 euros, soit une économie de plus de 140 euros ! En plus, la livraison est gratuite avec une expédition depuis la France. Que demander de plus ?

Huawei Watch Fit 4 Pro en promo : pourquoi craquer ?

La montre connectée Huawei Watch Fit 4 Pro étonne car, malgré son prix mini, elle offre une qualité de construction haut de gamme grâce à son boîtier en aluminium, ses bordures en titane et son verre en saphir. Vous avez donc un modèle à la fois beau et résistant.

En ce qui concerne l’écran, on profite d’une belle dalle AMOLED de 1,64 pouce. Avec sa luminosité maximale de 3000 nits, elle garde une excellente visibilité, même en plein soleil.

Par ailleurs, la montre connectée Huawei Watch Fit 4 Pro est équipée de nombreux capteurs : fréquence cardiaque, ECG, taux d’oxygène dans le sang, température corporelle… Vous pourrez ainsi suivre votre état de santé général et faire le suivi complet de vos activités sportives comme par exemple l’alpinisme, la randonnée, le ski ou le triathlon.

Compatible aussi bien sur les appareils Android que sur les iPhone, cette smartwatch se paye le luxe d’offrir une autonomie conséquente qui peut atteindre 10 jours en une seule charge.


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