Grosse chute de prix sur la Huawei Watch Fit 4 Pro : 145 € de remise sur cette montre premium

Avec son design soigné, ses matériaux haut de gamme et ses fonctions sportives avancées, la Huawei Watch Fit 4 Pro est proposée à un prix en dessous de ses concurrents haut de gamme. Elle profite d’une offre sur AliExpress qui fait chuter ce tarif sous la barre des 140 €.

Huawei Watch Fit 4 Pro

La Watch Fit 4 Pro fait l’objet d’une réduction immédiate de 145 € dans le cadre des promotions d’été sur AliExpress. La montre passe ainsi à 135 € au lieu de 280 €. Elle est affichée à 155 €, ce qui correspond déjà à une réduction de 125 €, mais le code promo PHDFRS20 fait chuter son prix de 20 € supplémentaire.

Si vous recherchez une montre haut de gamme pour suivre aussi bien vos activités sportives et votre santé au quotidien, la montre connectée de Huawei offre un rapport qualité-prix qu’on ne croise pas souvent à ce tarif.

Huawei Watch Fit 4 Pro : tout aussi légère que son prix, avec une fiche technique solide

La montre dispose d’un boîtier en alliage d’aluminium cerclé d'une bordure en titane, avec un écran protégé par du verre saphir. Ces matériaux sont généralement disponibles sur des modèles bien plus onéreux. Malgré cette construction robuste, la Watch Fit 4 Pro reste légère, ne pesant que 30,4 g sur la balance.

Sa dalle AMOLED de 1,82 pouce (480×408 px) est très lumineuse, pouvant atteindre un pic de 3 000 nits pour une lisibilité optimale, même dans un soleil ardent lors de vos sessions sportives en extérieur.

La Huawei Watch Fit 4 Pro dispose également d’un capteur GNSS double bande pour un suivi GPS plus précis. À cela s’ajoute un altimètre barométrique ainsi qu’un ensemble complet de capteurs dédiés au suivi de la santé et de l’activité physique.

Vous pourrez suivre différents indicateurs comme la fréquence cardiaque, le taux d’oxygène dans le sang, le niveau de stress ou encore analyser la qualité de votre sommeil.

Pour ce qui est du tracking sportif, une centaine de modes d’entraînement sont disponibles. Vous bénéficiez d’une couverture large pour n’importe quel type d’activité, y compris un mode golf, avec plus de 15 000 parcours référencés. Un mode de plongée permet aussi de suivre les immersions jusqu’à 40 mètres. La montre bénéficie en outre d’une certification 5 ATM pour la résistance à l’eau.

Enfin, l’autonomie reste l’un des points forts de la Huawei Watch Fit 4 Pro. Grâce à sa batterie de 400 mAh, elle offre jusqu’à 10 jours d’utilisation en fonction de sa sollicitation au quotidien.

 


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