La Huawei Watch GT 6 Pro perd plus de 40 % : la montre premium en titane est à un super prix

La Huawei Watch GT 6 Pro, l’une des montres connectées les plus avancées de la marque, profite actuellement d’une réduction de plus de 40%. Au lieu de 379,99 €, elle passe sous la barre des 225 €.

Découvrir l'offre

Les montres connectées premium dépassent souvent les 400 €, voire les 500 € lorsqu'elles misent sur des matériaux haut de gamme. La Huawei Watch GT 6 Pro a été lancée à moins de 400 €. Dans le cadre de ses offres estivales, AliExpress propose actuellement la montre à un tarif largement inférieur à son prix de référence.

Lancée à 379,99 €, elle passe à 224 € sur le site e-commerce. D’abord, elle est affichée à 254 €, mais en appliquant le code promo PHDFR30, il est possible d'obtenir 30 € de réduction supplémentaire.

L'économie atteint ainsi 156 € par rapport au tarif conseillé. Avec une telle baisse de prix, la montre passe dans une tranche tarifaire qu’occupent habituellement des modèles moins avancés.

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Titane, verre saphir et autonomie de longue durée

Comme toujours, Huawei se distingue par son design accrocheur. La marque mise ici sur une esthétique proche de celle d'une montre traditionnelle, avec un cadran circulaire et des matériaux premium, tout en conservant les fonctionnalités attendues d'une montre connectée moderne.

La GT 6 Pro associe un boîtier en titane à une protection en verre saphir. Ces matériaux sont généralement réservés aux références les plus premium du marché et visent à améliorer la résistance de l'ensemble au quotidien.

La montre dispose d’un écran AMOLED de 1,47 pouce affichant une définition de 466 x 466 pixels. Huawei annonce une luminosité maximale pouvant atteindre 3 000 nits. Cela permet de conserver une bonne lisibilité en extérieur, même lorsque la lumière naturelle du jour est très forte.

Huawei continue par ailleurs de privilégier l'endurance sur sa série GT. La Watch GT 6 Pro offre une autonomie pouvant atteindre les 21 jours dans les conditions les plus favorables. En usage plus classique avec les principales fonctions actives, Huawei évoque jusqu'à 12 jours d'utilisation.

Enfin, pour ce qui est des fonctionnalités, on retrouve un GPS double bande compatible avec plusieurs systèmes de géolocalisation. La montre assure également le suivi de la fréquence cardiaque, de l'oxygénation sanguine, du sommeil et du stress.

La GT 6 Pro intègre également différents outils d'analyse destinés aux sportifs, avec de nombreux profils d'entraînement disponibles. Grâce à sa certification 5 ATM, elle est aussi résistante à l'eau.