Facebook lance son mode IA, à quoi ça sert et comment ça marche ?

Meta annonce le lancement d'un mode IA pour Facebook, qui se veut un moteur de recherche basé sur Meta AI pour obtenir des réponses basées sur le contenu publié sur le réseau social.

Meta intègre de plus en plus l'IA à ses messageries et réseaux sociaux, le groupe souhaite désormais faire de Facebook un vaste moteur de recherche grâce à une nouvelle fonctionnalité, sobrement intitulée Mode IA. Il permet de poser une question et d'obtenir une réponse générée à partir des informations partagées par les autres utilisateurs. On sait que les plus jeunes ont tendance à s'informer depuis les réseaux sociaux, qui sont devenus des alternatives à Google et autres moteurs de recherche traditionnels, Facebook entend simplifier ce genre d'expérience.

“Le mode IA est une nouvelle façon d'obtenir des réponses à vos questions directement sur Facebook grâce à Meta AI. Que vous exploriez votre fil d'actualité ou recherchiez un sujet précis, le mode IA utilise Meta AI pour vous fournir des réponses basées sur les discussions publiques des utilisateurs sur nos applications, comme les groupes et les Reels”, explique Meta. L'idée est d'avoir un accès direct à des points de vue et à des expériences authentiques condensés, plutôt qu'à une liste de résultats de recherche.

Facebook se dote d'un mode IA et de nouveaux outils pour la photo et la vidéo

Ce n'est pas la seule nouveauté IA qui fait son apparition sur Facebook. De nouvelles fonctionnalités d'édition et de création pour les photos et les vidéos débarquent sur le réseau social. La plateforme accueille de nouveaux modèles de découpage pour collages, ainsi que de nouveaux effets de transition. Le but est de nous permettre de créer des médias travaillés et qui sortent du lot, prêts à être partagés, mais qui ne nécessitent pas une longue période de préparation.

Meta annonce par ailleurs “de nouveaux préréglages photo qui simplifient la modification de vos vêtements, de votre coiffure et de vos accessoires grâce à l'IA”. Pour la Coupe du monde de football 2026, il devient possible de porter virtuellement le maillot de son équipe en modifiant par IA une photo en story ou en relookant sa photo de profil.