Facebook ressuscite l’une de ses plus vieilles (et agaçantes) fonctionnalités, les nostalgiques vont adorer

On se croirait en 2010 : Facebook vient d'annoncer le grand retour du poke, sans doute la fonctionnalité la plus iconique du réseau social. Bien que celle-ci n'ait jamais vraiment disparu, la plateforme l'avait progressivement mis à l'écart au fil des années… avant de se dire qu'elle serait le moyen idéale d'attirer une cible plus jeune.

Petit retour en arrière. Nous sommes en 2010, Facebook a terminé son arrivée fracassante en France et l'immense majorité des 15-25 ans s'est créé un compte. Comme chaque jour, vous vous connectez sur le réseau social pour épier la vie de vos amis, quand une soudaine notification apparaît à votre écran. Vous venez de recevoir un poke. Facebook vous propose alors de répondre, dans un accès de vengeance, en retournant la faveur. Une guerre de pokes vient de commencer.

Voilà le seul intérêt du poke : envoyer une notification à un ou une ami(e), lui signifiant que vous avez pensé à lui ou elle – et lui laisser imaginer la signification qui se cache derrière. Mais surtout, le poke expose son utilisateur à une boucle sans fin de retour de poke, jusqu'à ce que l'un des deux participants se fatigue et abandonne. Or, ces 10 dernières années, il semblerait que l'ensemble des utilisateurs de Facebook se soient fatigués.

Le poke fait son grand retour chez Facebook

D'ailleurs, le réseau social lui-même semblait avoir jeté l'éponge, cachant progressivement la fonctionnalité sous plusieurs couches de clics, lui préférant le feed infini et autres fonctionnalités IA qui exploitent vos données personnelles. Mais ça, c'était avant. Dans un récent post sur Instagram, le réseau social a annoncé le retour en grandes pompes du poke. Ou du moins, le fait qu'il sera de nouveau beaucoup plus facile à trouver et à utiliser.

En effet, la fonctionnalité a de nouveau droit à sa section personnelle sur le profil des utilisateurs, ainsi qu'une URL dédiée qui affiche l'historique des pokes envoyés et reçus. Enfin, une fois n'est pas coutume, Facebook s'est inspiré de Snapchat en ajoutant un petit emoji symbolisant le nombre de pokes envoyé à une personne.

Pourquoi une telle nostalgie ? Il est probable que le retour du poke soit une des manières pour Facebook de séduire un public plus jeune, stratégie assumée par le réseau social depuis un certain. Qui plus est, Mark Zuckerberg a récemment déclaré vouloir faire revenir d'autres fonctionnalités “originelles” de Facebook… comme un fil d'actualité dédié à vos amis et non à des pages.