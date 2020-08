Facebook : dites adieu à l’ancienne interface, elle disparait en septembre

Facebook dispose d’une nouvelle interface plus moderne depuis mai dernier. Il s’agit d’une refonte majeure du réseau social qui change les habitudes après plusieurs années de stagnation. Facebook laisse le choix à ceux qui le souhaitent de rester sur l’interface classique, mais plus pour longtemps.

Il y a un peu plus d’un an, Mark Zuckerberg présentait le nouveau design de Facebook à l’occasion de la conférence F8 de 2019. Après plusieurs mois de tests, l’interface avait été déployée pour tout le monde en mai dernier. Elle se caractérise, entre autres, par la disparition du fameux bandeau bleu du réseau social sur la barre de menu. Les colonnes gagnent en espace et les zones grises et bleues ont laissé place à davantage de blanc et à un gris plus clair. Sans oublier le mode sombre qui débarquait enfin sur la version web de Facebook.

La nouvelle interface s’imposera à tout le monde

Bien qu’elle soit beaucoup plus moderne, la nouvelle interface n’a pas été adoptée par tous les utilisateurs. Parce que les grands changements d’habitude sont parfois désorientants, certains ont choisi de conserver l’ancien design parce que Facebook le permettait. Il ne s’agissait que d’une période de transition pour laisser le temps aux plus réticents de faire le deuil de l’ancien Facebook. La nouvelle réalité, si difficile soit-elle, s’imposera à tous ceux qui hésitaient encore.

Les nombreux utilisateurs reçoivent en effet une notification à l’ouverture du réseau social, leur annonçant le passage forcé au nouveau design de Facebook.com le mois prochain. Une page de support de Facebook a également été mise à jour pour indiquer clairement l’abandon de l’ancienne interface en septembre.

Facebook ne cesse de se renouveler depuis plusieurs mois pour redorer son blason alors que l’engagement des utilisateurs s’effondre au profit des alternatives comme Instagram et TikTok. Le réseau social offre de nouvelles manières aux utilisateurs d’interagir avec leur communauté, notamment au travers des avatars qui sont disponibles en Europe depuis quelques mois. Cette copie des Bitmojis de Snapchat vise à séduire les internautes les plus jeunes.

Tout le monde peut créer un avatar à son image, le mettre en profil ou l’utiliser comme sticker pour exprimer différents états d’âme dans les commentaires, les statuts, ou les conversations sur Facebook Messenger.