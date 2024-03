Facebook : les jeunes s’en servent encore, mais pas comme d’un réseau social

Contrairement à ce que l'on pourrait croire, la Gen Z, les personnes nées entre 1997 et 2010, se sert encore souvent de Facebook aujourd'hui. En revanche, ce n'est pas du tout pour son aspect social.

Qui utilise encore Facebook aujourd'hui selon vous ? Plus grand monde, et pas les les jeunes en tout cas, auriez-vous tendance à penser spontanément. C'est vrai que les dernières études montrent que le réseau social de Mark Zuckerberg est loin d'être celui sur lequel on passe le plus de temps. Mais contrairement à ce que l'on pourrait penser, la Génération Z, qui englobe les personnes nées entre 1997 et 2010 environ, fréquente encore Facebook régulièrement. Sauf qu'elle n'utilise pas du tout la plateforme comme un réseau social.

Le seul intérêt que trouve la Gen Z sur Facebook est sa partie Marketplace, où l'on peut poster et consulter des petites annonce pour acheter ou vendre à peu près n'importe quoi. Ce service lancé en 2016 est loin d'être anecdotique. En 2022, il compte plus d'un milliard d'utilisateurs actifs selon la firme Statista, ce qui en fait le 2e site d'annonces le plus populaire derrière eBay. La professeure Yoo-Kyoung Seock de l'Université de Géorgie rappelle que “Facebook Marketplace est souvent appelé « le vide-grenier d'Internet » et est un pendant moderne d'eBay et de Craigslist“. Mais pourquoi les jeunes le préfèrent aux autres services ?

Facebook a encore la côte chez les jeunes, mais pas en tant que réseau social

Au vu de son âge moyen, la Gen Z est confrontée à une augmentation du coût de la vie plus forte que la génération précédente. Acheter des produits d'occasion devient une parfois une nécessité. Et surtout : les économies réalisées sont réelles. Cher Su, jeune femme de 24 ans qui n'utilise Facebook que pour Markertplace, a calculé combien elle a dépensé avec sa colocataire en meublant leur appartement new-yorkais grâce aux annonces. Au total, leurs achats s'élèvent à 1 400 $ pour des produits qui en valaient 4 700 neufs, soit plus de 3 200 $ d'économies.

Les témoignages de ce genre sont nombreux, et tous soulignent un autre point important. Facebook Markertplace est facile à utiliser et son intégration avec les autres services du réseau social, notamment Messenger, en font une plateforme plus pratique que les autres aux yeux des utilisateurs. N'oubliez pas cependant de rester vigilant, les arnaques ne sont jamais très loin malheureusement.

Source : The New York Times