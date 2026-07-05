Google Wallet s’améliore sur Wear OS, cette nouveauté va vous simplifier la vie

L'application de paiement de Google s'enrichit. Celle-ci facilite notamment la gestion de vos dépenses effectuées via votre montre connectée Wear OS.

tuto google wallet
Crédits : Adobe Stock

Google n'en finit plus d'optimiser sa célèbre application de paiement. Avec plusieurs centaines de millions d'utilisateurs dans le monde, celle-ci est particulièrement populaire auprès des utilisateurs Android. Dans ce cadre, la firme de Mountain View améliore en permanence Google Wallet, qui s'est refait une beauté plus tôt cette année. Cette nouveauté, par exemple, risque de vous faire complètement oublier l'application de votre compagnie aérienne.

De nos jours, payer avec son smartphone Android n'a jamais été aussi simple. Mieux encore : depuis l'année dernière, ajouter une carte dans Google Wallet est extrêmement facile. De plus, Google Wallet accueillera bientôt votre passeport ainsi que votre carte d'identité. Mais revenons aux systèmes de paiement.

Tout d'abord, il est important de rappeler que votre montre connectée Wear OS, telle que la Pixel Watch de Google, est en mesure d'effectuer des paiements. En effet, payer avec votre montre connectée devient plus sûr et plus pratique. Et Google semble bien décidé à améliorer encore l'expérience.

Google Wallet : double bonne nouvelle pour les utilisateurs de montres connectées

Dans ce cadre, la firme de Mountain View améliore une nouvelle fois la gestion de vos paiements via une montre Wear OS. Jusqu'à présent, Google Wallet se contentait d'afficher l'historique des transactions effectuées via votre smartphone Android. En d'autres termes, les paiements réalisés avec une montre Wear OS étaient les grands absents.

Mais, bonne nouvelle, le problème est maintenant résolu. En effet, Google Wallet affiche désormais les paiements sans contact (NFC) effectués avec votre montre connectée Wear OS. Ces derniers apparaissent dans l'application sous l'intitulé « Purchase made on watch » (« Achat effectué avec la montre »).

Et, autre bonne nouvelle, cette nouvelle fonctionnalité fonctionne de manière rétroactive. En d'autres termes, vous pouvez d'ores et déjà consulter l'historique de vos paiements effectués via Wear OS dans Google Wallet. Il est toutefois important de rappeler que cet historique se limite aux 10 derniers paiements pour chaque carte enregistrée.

Pour les plus attentifs d'entre vous, Google avait déjà teasé l'arrivée de cette fonctionnalité plus tôt cette année. En janvier dernier, la firme de Mountain View annonçait : « Vous pouvez désormais consulter les transactions effectuées depuis d'autres appareils ainsi que les achats en ligne utilisant des numéros de carte virtuels. »


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