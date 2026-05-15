Vous rêviez d’un MMO Le Seigneur des Anneaux ? Le jeu d’Amazon est annulé

On le sentait venir, c'est désormais confirmé : Amazon a abandonné son projet de développer un MMO dans l'univers du Seigneur des Anneaux. Un autre jeu pourrait toutefois voir le jour à l'avenir.

seigneur anneaux imax
Crédits : New Line & Warner Bros

En mai 2023, Amazon annonçait le développement d'un MMO basé sur la licence Le Seigneur des Anneaux. Le projet renaissait de ses cendres, alors qu'il avait été annulé en 2021, après avoir été officialisé en 2019. Mais cette seconde tentative de proposer un jeu en ligne dans l'univers imaginé par J. R. R. Tolkien se solde par un nouvel échec.

Le MMO Le Seigneur des Anneaux d'Amazon est en effet annulé, affirme Eurogamer. On s'en doutait après l'échec de New World et les récents licenciements de masse dans les studios d'Amazon. Steven Boom, à la tête de la division gaming du groupe, expliquait à l'époque dans une note interne qu'il avait été décidé d'interrompre “une part importante de nos activités de développement de jeux AAA internes, notamment les MMO”, laissant peu de doutes quant au futur de ce jeu multijoueur.

Un RPG solo Le Seigneur des Anneaux par les créateurs de Kingdom Come Deliverance ?

Amazon n'a toujours pas officialisé la mort du titre, mais c'est tout comme. “Notre équipe créative continue d'explorer une nouvelle expérience de jeu captivante qui rende justice à l'univers de Tolkien ; nous travaillons en étroite collaboration avec Middle-earth et restons enthousiastes quant à cette propriété intellectuelle”, a déclaré Jeff Grattis, responsable des jeux chez Amazon. On comprend que l'idée du MMO a été écartée et qu'Amazon cherche à trouver une nouvelle formule pour exploiter la franchise, payée à prix d'or.

Le MMO du Seigneur des Anneaux était passé en préproduction quelques mois avant la vague de licenciements de l'année dernière. Selon Eurogamer, dans les mois précédant la décision d'arrêter le support de New World, “plus de 1 000 développeurs avaient commencé leur transition vers l'équipe du Seigneur des Anneaux”. Les effectifs alloués au projet étaient donc de très grande envergure.

Les seuls développeurs de MMO encore employés chez Amazon Game Studios s'occupent du suivi de Lost Ark, Throne and Liberty et New World. Ce dernier sera débranché le 31 janvier 2027. D'après des rumeurs, un RPG Le Seigneur des Anneaux développé par Warhorse, à l'origine de Kingdom Come Deliverance, serait en préparation, mais il s'agirait d'un titre solo.


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