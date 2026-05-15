HONOR confirme la date de sortie de son Robot Phone et dévoile un partenariat inattendu

Le HONOR Robot Phone n'était jusqu'ici qu'une promesse de salon. La marque vient de lui fixer une date de sortie concrète. Et elle s'est offert un partenaire de poids pour l'occasion.

lancement honor robot phone

Le marché des smartphones haut de gamme se dispute de plus en plus sur le terrain de la vidéo. Les constructeurs cherchent à séduire créateurs et cinéastes en repoussant les limites de l'imagerie mobile. Certains modèles sont désormais utilisés sur des tournages professionnels. Honor s'est imposé comme le fabricant dont les ventes ont le plus progressé dans le monde l'an passé. Sa présence en Europe s'est renforcée rapidement. La firme mise désormais sur un concept radicalement différent.

Notre prise en main du Robot Phone de Honor au MWC, en mars, avait confirmé qu'il ne s'agissait pas d'un simple prototype. L'appareil était bien destiné à être commercialisé, mais restait hors de portée au CES comme lors de ce salon. À l'époque, le constructeur s'était contenté de promettre une sortie avant la fin de l'année 2026. La marque vient de trancher.

HONOR donne une date au Robot Phone et lui greffe la technologie des caméras des plus grands blockbusters

Le lancement est fixé au troisième trimestre 2026, soit entre juillet et fin septembre. Selon le communiqué officiel d'HONOR, le Robot Phone était au 79ème Festival de Cannes cette semaine. Les invités ont pu tenir l'appareil en main pour la première fois. La marque y a aussi officialisé son partenariat technique avec ARRI. Ce fabricant centenaire de caméras professionnelles a remporté 20 prix scientifiques de l'Académie des arts et des sciences du cinéma. Pour la première fois, des composants de cette expertise sont intégrés directement dans un appareil grand public.

HONOR donne au Robot Phone un bras motorisé qui filme à votre place comme un vrai caméraman. Le suivi de sujet par IA et l'AI SpinShot automatisent des mouvements de caméra habituellement réservés aux grandes équipes de tournage. L'objectif est de mettre ces techniques à portée de tous. Le partenariat avec ARRI reste encore à démontrer en conditions réelles. Il place néanmoins cet appareil dans une catégorie inédite. La firme n'a pas encore communiqué de prix.


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