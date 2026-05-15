Forza Horizon 6 : vous devez absolument mettre à jour cette application pour jouer au jeu sur Windows 11

Playground Games, le studio développeur de Forza Horizon 6, vient de dévoiler une information de taille pour tous les joueurs PC. En effet, le jeu ne fonctionnera pas correctement tant qu'une petite application méconnue ne sera pas mise à jour. On vous explique tout.

forza horizon 5

Il y a quelques jours, nous apprenions que Forza Horizon 6 avait fuité en intégralité sur Steam, permettant aux joueurs peu scrupuleux de découvrir le titre plusieurs jours avant son lancement officiel. Enfin presque. Les serveurs n'étant pas encore activés, il est encore impossible de démarrer une partie en ligne, même si le jeu est installé sur votre PC. Mais attention, si vous vous pensiez tiré d'affaire simplement en attendant tranquillement la date de sortie, vous vous mettez le doigt dans l'œil.

En effet, Playground Games, studio développeur du jeu de course, vient d'annoncer qu'une petite manipulation sera nécessaire pour profiter de Forza Horizon 6 dans de bonnes conditions sur Windows 11. Sans cette manipulation, vous risquez de vous retrouver face à un message d'erreur auquel vous ne comprendrez pas grand-chose : “invalid gaming services error”. Heureusement, cette situation est facilement évitable, simplement en effectuant une petite mise à jour.

Sur le même sujet — Forza Horizon 6 : grâce à cette fonctionnalité, vous pourrez reprendre votre partie sur n’importe quelle machine

Comment éviter le message d'erreur au lancement de Forza Horizon 6

Il est très probable que vous n'ayez jamais entendu parler de l'application Services de jeu et pourtant, c'est bien celle-ci qu'il faudra mettre à jour pour que Forza Horizon accepte de se lancer sans accroc. Voici donc la marche à suivre :

  • Sur votre PC, ouvrez le Microsoft Store
  • Rendez-vous dans la section Téléchargements en bas à gauche de la fenêtre
  • Cliquez sur Rechercher les mises à jour en haut à droite de la page
  • Recherchez Services de jeu dans la liste et cliquez sur Mettre à jour

Veuillez noter que si la dernière version de l'application est déjà installée sur votre PC, l'option Mettre à jour ne s'affichera pas et sera remplacée par le bouton Ouvrir. Si tel est votre cas, vous n'avez rien à faire avant de lancer Forza Horizon 6.


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