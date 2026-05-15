Netflix va diffuser des films d’animation générés par IA

Netflix a créé un nouveau studio en interne, INKubator, dont la mission est de produire des courts-métrages animés à l'aide de l'IA générative.

Si une partie du public opère une levée de boucliers contre l'usage de l'IA générative pour la création d'œuvres culturelles, comme le jeu vidéo ou le cinéma, les entreprises voient toujours cette technologie comme un moyen de produire des contenus à bas coût et sans prendre trop de risques.

Le dernier exemple en date vient de Netflix, qui aurait mis en place un nouveau studio interne baptisé INKubator. La mission de celui-ci serait de créer des courts-métrages d'animation en utilisant l'IA générative, rapporte The Verge. Le studio aurait été créé en toute discrétion au mois de mars 2026, d'après les profils LinkedIn de plusieurs personnes participant au projet. Il a récemment publié plusieurs offres d'emploi dans le but de recruter des producteurs, des ingénieurs logiciels et des artistes CG (Computer Graphics). Serrena Iyer, ancienne cadre chez DreamWorks Animation, MRC Studios et A24 Films, serait l'une des dirigeantes les plus importantes de cette nouvelle entité.

Des contenus générés par IA vont arriver sur Netflix

Il faut donc s'attendre à voir débarquer des films courts d'animation générés par IA sur Netflix dans les mois et années qui viennent. Il n'est pas encore clair quels types de contenus exactement va produire INKubator. Il pourrait s'agir seulement de vidéos au format vertical pour smartphone, qui sont en train d'être poussées par Netflix. Mais on pourrait aussi se retrouver avec des courts-métrages animés pensés pour la TV, qui se mêleraient au catalogue de la plateforme.

Les ambitions de Netflix en matière d'IA ne sont pas nouvelles, mais elles évoluent. La firme avait déjà racheté il y a quelques mois InterPositive, une start-up fondée par Ben Affleck, spécialisée en IA dans le multimédia. Mais celle-ci se concentre sur l'usage de l'IA en post-production.

Dans le cas d'INKubator, l'IA générative serait utilisée dans l'ensemble du processus de production. Une offre d'emploi évoque “des flux de travail basés sur l'IA générale, des outils pour les artistes et des environnements multi-séries évolutifs et sécurisés” pour décrire l'activité de l'organisme. INKubator va servir de lieu d'expérimentation pour Netflix, qui pourrait ensuite étendre le recours à l'IA générative pour d'autres types de contenus.