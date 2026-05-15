Windows 11 : Microsoft veut en finir avec les drivers défectueux qui mettent à genoux votre PC

Microsoft a annoncé la mise en place d'un nouveau programme censé résoudre l'un de pires problèmes de Windows 11. En effet, ce dernier vise à mettre fin au déploiement de drivers contenant des bugs. Rien que ça.

On vous avait bien dit qu'on n'avait pas fini de parler de Microsoft et de ses (nombreux) efforts pour enfin régler les (nombreux) problèmes de son système d'exploitation. Ces dernières semaines ont été particulièrement chargées pour la firme de Redmond, qui a enchaîné les mises à jour de Windows 11 et les projets pour enfin moderniser ce dernier. L'objectif final n'est visiblement pas encore atteint, puisque l'éditeur vient de faire une énième annonce, à l'occasion de Windows Hardware Engineering Conference 2026.

Cette fois, Microsoft compte s'attaquer à un problème de taille. Comme n'importe qui, vous avez sans doute déjà retrouvé votre PC sans dessus dessous après avoir installé un pilote quelconque. Vous souhaitiez améliorer vos performances en jeu en installant la dernière version du driver de votre carte graphique ? Dommage, voilà que Windows 11 redémarre en boucle sur un écran bleu de la mort. Voilà précisément le souci que Microsoft souhaite éradiquer.

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Windows 11 pourrait bientôt vous éviter de mauvaises surprises avec vos pilotes

Dans un premier temps, Microsoft compte résoudre les bugs au plus vite. En général, la meilleure solution dans ce genre de situation est de revenir à une version précédente du driver défectueux. Windows 11 pourrait bientôt le faire automatiquement pour vous. La firme de Redmond a en effet présenté la technologie Cloud-Initiated Driver Recovery (CIDR), capable de déclencher un retour en arrière directement depuis Windows Update dès lors qu'un problème est détecté.

Puis, dans un second temps, Microsoft compte tout simplement éviter que les drivers défectueux arrivent sur votre PC. Pour ce faire, la firme développe Diver Quality Initiative (DQI), « une initiative globale, à l'échelle de l'écosystème, visant à relever considérablement le niveau de qualité des pilotes », comme elle le présente Concrètement, il s'agit d'une sorte d'assurance qualité, que les éditeurs de pilotes devront passer pour pouvoir déployer leurs mises à jour sur Windows 11. Tout cela devrait être mise en place dès le mois de septembre.