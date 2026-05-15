Windows 11 : Microsoft veut en finir avec les drivers défectueux qui mettent à genoux votre PC

Microsoft a annoncé la mise en place d'un nouveau programme censé résoudre l'un de pires problèmes de Windows 11. En effet, ce dernier vise à mettre fin au déploiement de drivers contenant des bugs. Rien que ça.

Windows 11
Crédits : Unsplash

On vous avait bien dit qu'on n'avait pas fini de parler de Microsoft et de ses (nombreux) efforts pour enfin régler les (nombreux) problèmes de son système d'exploitation. Ces dernières semaines ont été particulièrement chargées pour la firme de Redmond, qui a enchaîné les mises à jour de Windows 11 et les projets pour enfin moderniser ce dernier. L'objectif final n'est visiblement pas encore atteint, puisque l'éditeur vient de faire une énième annonce, à l'occasion de Windows Hardware Engineering Conference 2026.

Cette fois, Microsoft compte s'attaquer à un problème de taille. Comme n'importe qui, vous avez sans doute déjà retrouvé votre PC sans dessus dessous après avoir installé un pilote quelconque. Vous souhaitiez améliorer vos performances en jeu en installant la dernière version du driver de votre carte graphique ? Dommage, voilà que Windows 11 redémarre en boucle sur un écran bleu de la mort. Voilà précisément le souci que Microsoft souhaite éradiquer.

Sur le même sujet — Windows 11 va enfin ressusciter cette fonctionnalité de l’explorateur de fichiers perdue depuis Windows 10

Windows 11 pourrait bientôt vous éviter de mauvaises surprises avec vos pilotes

Dans un premier temps, Microsoft compte résoudre les bugs au plus vite. En général, la meilleure solution dans ce genre de situation est de revenir à une version précédente du driver défectueux. Windows 11 pourrait bientôt le faire automatiquement pour vous. La firme de Redmond a en effet présenté la technologie Cloud-Initiated Driver Recovery (CIDR), capable de déclencher un retour en arrière directement depuis Windows Update dès lors qu'un problème est détecté.

Puis, dans un second temps, Microsoft compte tout simplement éviter que les drivers défectueux arrivent sur votre PC. Pour ce faire, la firme développe Diver Quality Initiative (DQI), « une initiative globale, à l'échelle de l'écosystème, visant à relever considérablement le niveau de qualité des pilotes », comme elle le présente Concrètement, il s'agit d'une sorte d'assurance qualité, que les éditeurs de pilotes devront passer pour pouvoir déployer leurs mises à jour sur Windows 11. Tout cela devrait être mise en place dès le mois de septembre.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

VPN : pourquoi le nouveau protocole Dausos pourrait bien révolutionner votre vie privée ?

Surfshark vient de lancer Dausos, le premier protocole VPN conçu spécifiquement pour les particuliers. Tunnel privé, chiffrement inédit, vitesse record : une première dans l’industrie. Quand vous activez un VPN,…

7 éléments à configurer sur son VPN avant de l’utiliser (sans prise de tête)

Avant d’utiliser un VPN, quelques réglages simples peuvent améliorer la sécurité, la stabilité et les performances de la connexion. Serveur, protocole, protections de sécurité ou gestion du trafic : voici…

Google Messages va enfin nous laisser personnaliser le fond d’écran des conversations

Google Messages va se doter d’un outil laissant l’utilisateur choisir des thèmes personnalisés pour ses conversations. L’interface des paramètres permettant d’adapter le comportement des réponses intelligentes va aussi être optimisée…

iPhone, Samsung, Pixel ou Honor, quels sont les smartphones les plus rapides à recharger ?

Lors d’un grand comparatif, 33 smartphones Android et iPhone ont été testés pour déterminer quels sont les modèles qui se rechargent le plus rapidement. Et les gagnants ne sont pas…

Vous rêviez d’un MMO Le Seigneur des Anneaux ? Le jeu d’Amazon est annulé

On le sentait venir, c’est désormais confirmé : Amazon a abandonné son projet de développer un MMO dans l’univers du Seigneur des Anneaux. Un autre jeu pourrait toutefois voir le…

ChatGPT victime d’un piratage, OpenAI appelle ses utilisateurs sur Mac à mettre à jour l’application

OpenAI a confirmé avoir été la cible d’une cyberattaque cette semaine, cherchant à récolter les données personnelles des utilisateurs. Au final, plus de peur que de mal, mais la firme…

IA

Ninja brade son four à pizza avec cette double promotion : à vous les pizzas faites maison !

Vous connaissez Ninja pour ses airfryers au rapport qualité-prix imbattable, mais saviez-vous que le géant américain propose aussi de quoi préparer de délicieuses pizzas ? Normalement en vente à 379,99…

Forza Horizon 6 : vous devez absolument mettre à jour cette application pour jouer au jeu sur Windows 11

Playground Games, le studio développeur de Forza Horizon 6, vient de dévoiler une information de taille pour tous les joueurs PC. En effet, le jeu ne fonctionnera pas correctement tant…

Votre smartphone Samsung va bientôt s’assurer que vous ne ratiez aucune notification importante

Plusieurs lignes de code retrouvées au sein de One UI 9 laissent penser que Samsung travaille sur un système pour ne plus rater aucun notification. Pour cela, le géant coréen…

L’App Store tel qu’on le connaît pourrait bientôt disparaître à cause de l’IA, voici pourquoi

Apple avait récemment pris des mesures sévères contre certaines applications IA sur l’App Store. Un rapport révèle que la firme envisage désormais le mouvement inverse. La boutique d’applications de l’iPhone…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.