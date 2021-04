Le Seigneur des Anneaux : Amazon annule le jeu vidéo dérivé de la série

Amazon travaillait sur un MMORPG basé sur la licence Le Seigneur des Anneaux. Bloomberg annonce que le projet est aujourd’hui annulé. La cause serait l’achat de Leyou, qui travaillait sur le jeu, par le géant chinois Tencent.

Amazon a de grands projets pour la licence Seigneur des Anneaux. Déjà, il y a une série au budget pharaonique de 465 millions de dollars qui est prévue pour la fin de l’année. En plus de cela, le géant souhaitait sortir un jeu vidéo basé sur la licence, un MMORPG annoncé en 2019. Finalement, le développement de ce dernier a été annulé.

C’est Bloomberg, toujours bien informé, qui annonce la chose. Le MMORPG Seigneur des Anneaux ne verra jamais le jour. Cette annulation est en réalité une question de droits, comme l’explique le journal. Le développement du jeu avait été confié au studio américain Athlon, propriété du chinois Leyou, mais ce dernier a été racheté en décembre 2020 par Tencent. C’est cette transaction qui a fait couler le projet.

Le MMO Seigneur des Anneaux, un titre dont on ne sait rien

Bloomberg indique que ce rachat a ouvert de nouvelles négociations entre Amazon et Tencent autour des droits du jeu qui n’ont finalement pas abouti. La décision d’annuler le titre a donc été prise et les équipes chargés du développement ont été affectées à d’autres projets. Amazon a confirmé l'information dans une déclaration au journal américain :

« Nous adorons la licence Seigneur des Anneaux et nous sommes déçus de ne pas pouvoir sortir le jeu pour le public ».

Du titre, on ne sait rien. La seule certitude, c’est qu’il s’agissait d’un MMORPG qui se déroulait dans l’univers de la Terre du Milieu. Aucune image ni vidéo n’a jamais été montrée. C’est un nouveau revers pour Amazon Games, qui voit encore l’un de ses développements tomber à l’eau. Le premier a été Crucible, jeu sorti en 2020 avant de retourner en phase de beta puis disparaître définitivement, et ce en quelques semaines. New World, MMO censé sortir l’été dernier, est lui constamment repoussé. Le Seigneur des Anneaux était le plus gros projet d’Amazon Games, mais c’est désormais qu'un souvenir.

Si vous souhaitez réellement jouer à un MMO dans l’univers de Tolkien, tout n’est pas perdu. En effet, l’auguste Lord of the Rings Online est aujourd’hui toujours actif et devrait avoir le droit à un lifting graphique salvateur dans les prochains mois.

Source : Bloomberg