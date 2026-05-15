L’App Store tel qu’on le connaît pourrait bientôt disparaître à cause de l’IA, voici pourquoi

Apple avait récemment pris des mesures sévères contre certaines applications IA sur l'App Store. Un rapport révèle que la firme envisage désormais le mouvement inverse. La boutique d'applications de l'iPhone pourrait ne plus jamais ressembler à ce qu'elle est aujourd'hui.

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Crédits : Phonandroid

L'intelligence artificielle transforme en profondeur la façon dont les applications mobiles sont conçues. Des outils permettent désormais de créer une app entière en quelques phrases, sans écrire une seule ligne de code. Apple avait d'ailleurs choisi Gemini pour repenser entièrement son assistant Siri, signe de l'ampleur du virage. Les boutiques d'applications commencent à être submergées par une vague inédite de programmes générés automatiquement.

Face à cette montée en puissance, Apple avait d'abord réagi par la fermeté. En mars dernier, la firme avait retiré plusieurs applications de vibe-coding de son magasin. Ces outils génèrent une appli entière à partir d'une description en langage naturel. Le constructeur les avait jugés trop risqués. Google a depuis confirmé que le nouveau Siri dopé à l'IA arriverait bien en 2026. La marque est sous pression pour ne pas rater ce tournant. Un rapport publié cette semaine suggère un tout autre plan.

Apple ferait volte-face et ouvrirait bientôt l'App Store aux agents IA capables d'agir à votre place

L'App Store pourrait bientôt accueillir des agents IA. Selon un rapport de The Information, la firme travaillerait à leur intégration officielle. Ces programmes effectuent des tâches complexes de façon autonome. Ils peuvent trier des emails, réserver un billet ou gérer un agenda. La marque chercherait à maintenir ses standards de sécurité et à éviter les comportements incontrôlables parfois observés ailleurs. Sophia Velastegui, qui a travaillé pour Microsoft puis pour la firme, prédit des millions d'agents à terme. Elle estime que la boutique pourrait devenir ce qu'elle appelle un “agent store”.

L'annonce officielle pourrait intervenir à la WWDC, prévue en juin 2026. La conférence devrait aussi être l'occasion de présenter iOS 27 et une refonte de Siri. Si la firme confirme cette orientation, l'App Store pourrait connaître sa transformation la plus profonde depuis 2008. Les développeurs seraient incités à concevoir non plus des applications classiques, mais des agents autonomes. Ces agents agiraient directement sur les données de l'utilisateur.


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