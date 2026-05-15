Ninja brade son four à pizza avec cette double promotion : à vous les pizzas faites maison !

Vous connaissez Ninja pour ses airfryers au rapport qualité-prix imbattable, mais saviez-vous que le géant américain propose aussi de quoi préparer de délicieuses pizzas ? Normalement en vente à 379,99 €, le four à pizza Ninja Artisan avec Air Fryer chute à 229,49 € seulement avec le code SNWEEK ! Profitez-en !

Four à pizza Ninja Artisan

Vous cherchez un four à pizza d’extérieur facile à utiliser et capable de monter jusqu’à 400 °C pour une cuisson parfaite de vos pizzas maison ? Ce bon plan est fait pour vous ! Le Ninja Artisan avec Air Fryer est actuellement à prix cassé ! Normalement en vente à 379,99 €, il est actuellement en promotion à 269,99 € pour le four à pizza seul ou 279,99 € pour le pack complet avec housse et brosse. Mais ça n’est pas tout !

Cette semaine, Ninja vous donne la possibilité de vous équiper à prix cassé en cumulant les offres en cours avec le code SNWEEK. Lorsque vous renseignez ce code dans votre panier, vous avez 15% de réduction dès 200 € d’achat. Le four à pizza seul passe alors à 229,49 € et le pack complet chute à 237,99 €. Vite, le code expire bientôt !

Ninja Artisan avec Air Fryer : vite, grosse chute de prix sur l’excellent four à pizza !

Qui n’a jamais essayé de cuire ses propres pizzas dans un four électrique classique ? Nous sommes d’accord, le résultat est bien souvent éloigné des pizzas qu’on mange au restaurant. En effet, pour obtenir un résultat gourmand, il faut un four capable de monter à haute température. C’est le cas du Ninja Artisan.

Ce four a pizza a été conçu pour une utilisation en extérieur. Il vous donne la possibilité de cuire vos pizzas de façon homogène en seulement 3 minutes ! Grâce à la fonction Air Fryer, vous n’avez pas besoin de retourner vos pizzas, l’air chaud circule de manière optimale. Avec la fenêtre de visualisation, vous pouvez voir en temps réel l’avancée de la cuisson sans avoir à ouvrir le four.

Cet appareil électrique dispose de 4 modes de cuisson : Pizza (Pizza), Bake (Cuire au four), Air Fry (Frire sans huile) et Prove (Faire lever). Vous pouvez aussi l’utiliser pour cuire d’autres aliments, comme du pain, des quiches, des tartes, des gâteaux, des viandes et plus encore. Le mode Air Fry vous permet d’ailleurs de préparer des plats plus sainement en cuisant vos plats sans huile. Ainsi, vous pouvez préparer jusqu’à 900 g frites ou 1,4 kg d’ailes de poulet.


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