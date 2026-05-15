ChatGPT victime d’un piratage, OpenAI appelle ses utilisateurs sur Mac à mettre à jour l’application

OpenAI a confirmé avoir été la cible d'une cyberattaque cette semaine, cherchant à récolter les données personnelles des utilisateurs. Au final, plus de peur que de mal, mais la firme appelle tout de même ses utilisateurs à mettre à jour l'application ChatGPT sur Mac.

chatGPT malwarebytes tuto
Crédits : 123RF

ChatGPT étant l'une des applications les plus populaires au monde à l'heure actuelle, il faut s'attendre à ce que des pirates véreux tentent de percer ses protections pour récupérer les données personnelles de ses utilisateurs. Voilà précisément ce qu'il s'est passé cette semaine, admet OpenAI dans un récent communiqué de presse. L'attaque a visé deux PC détenus par des employés de la firme, qui s'étaient connectés à la bibliothèque open source TanStack.

Les pirates sont en effet parvenus à infiltrer ces PC en déployant une version corrompue de TanStack, version que les employés ont téléchargée sans s'en rendre compte. À partir de là, ils ont probablement cherché à obtenir des données sensibles sur OpenAI et sur les utilisateurs de ChatGPT. Fort heureusement, la société a réagi à temps, et les dégâts causés par l'attaque sont relativement mineurs.

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Mettez vite à jour votre version de ChatGPT sur macOS

Autrement dit, vous ne devriez pas être impactés par cette attaque, OpenAI assurant que les données personnelles de ses utilisateurs sont partaitement en sécurité. Néanmoins, par mesure de précaution, l'éditeur a tout de même déployé une mise à jour auprès des utilisateurs sur macOS. « Cela permet de prévenir tout risque, même improbable, de distribution d’une fausse application se faisant passer pour une application OpenAI », explique celle-ci dans son billet de blog.

Si vous faites partie des concernés, on vous conseille d'installer ladite mise à jour sans attendre. Bien qu'a priori vous données ne risquent rien, mieux vaut se montrer prudent face à ce genre d'attaques. « Nous n’avons trouvé aucune preuve que des données d’utilisateurs d’OpenAI aient été consultées, que nos systèmes de production ou notre propriété intellectuelle aient été compromis, ou que notre logiciel ait été altéré », rassure tout de même OpenAI.


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