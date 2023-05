Le Seigneur des Anneaux : Amazon annonce le développement d’un nouveau jeu vidéo

Amazon vient d’annoncer le développement d’un tout nouveau jeu vidéo basé sur la licence Le Seigneur des Anneaux. Il s’agira d’un MMORPG par les créateurs de New World. C’est la deuxième fois que la société américaine tente de donner vie à ce projet.

Le Seigneur des Anneaux est une licence juteuse qu’Amazon compte bien exploiter sous toutes ses formes. Après la série Les Anneaux de Pouvoir, la firme américaine annonce un partenariat avec Middle Earth Enterprises (Embracer) pour la création d’un nouveau jeu AAA (synonyme de blockbuster) basé sur les écrits de Tolkien.

Il s’agit d’un MMORPG, un jeu massivement multijoueur à l’image de World of Warcraft ou de Final Fantasy 14. Il est développé par Amazon Orange County, déjà derrière le titre New World, et est actuellement en phase de pré-production. Il ne sortira donc pas avant plusieurs années.

Amazon développe un jeu sur le Seigneur des Anneaux

Le communiqué d’annonce se montre un peu nébuleux sur ce qui nous attend. Même le nom officiel du titre n’a pas encore été acté. On sait juste qu’on aura le droit à « un MMO offrant aux joueurs le plaisir de (re)découvrir les récits du Hobbit et de la trilogie originale du Seigneur des Anneaux ». Cette formulation peut prêter à confusion, mais ce MMO n’aura rien à voir avec les films de Peter Jackson. Amazon ne dispose en effet pas des droits cinématographiques, ceux-ci étant exploités par le studio Warner. Ce dernier compte d’ailleurs continuer de profiter de la licence avec de nouveaux long-métrages qui n'auront rien à voir ni avec le jeu ni la série.

En revanche, Amazon possède bien les droits pour l’exploitation télévisuelle. Le communiqué suggère toutefois que le jeu ne reprendra pas l’univers des Anneaux de Pouvoir : « les évènements de cette série ne sont pas directement liés au MMO en développement chez Amazon Games ».

Ce n’est pas la première fois qu’Amazon annonce la création d’un MMO basé sur le Seigneur des Anneaux. Un jeu similaire avait un temps été développé par le studio Athlon, mais à la suite de son rachat par le géant Tencent, le projet avait été jeté aux orties. Deuxième chance pour Amazon, donc.

A noter qu’il existe déjà un MMO se déroulant dans le monde créé par Tolkien : Lord of the Rings Online, ou LOTRO pour les intimes. Sorti en 2007, il bénéficie encore d’une communauté forte de fans et est toujours très suivi par son développeur. Cependant, il peut être un peu rude pour les nouveaux joueurs.