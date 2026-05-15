Galaxy Tab S11 Ultra 5G : avec 450 € de réduction, la tablette haut de gamme de Samsung est à son prix le plus bas pour quelques heures encore !

La tablette premium de Samsung vous fait de l’oeil, mais vous hésitez à sauter le pas ? La version 5G de la Galaxy Tab S11 Ultra est actuellement à prix cassé sur le site officiel du géant coréen. Grâce à différentes promotions cumulables, vous obtenez 450 € de remise. C’est une aubaine, mais il ne va pas falloir tarder car cette offre expire dimanche !

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Sortie il y a quelques mois, la Galaxy Tab S11 Ultra 5G est normalement en vente à 1 490 € sur le site officiel de Samsung. Mais la tablette est actuellement en promotion puisqu’elle est proposée à partir de 1 299 € seulement. Cela vous fait presque 200 € d’économie, mais ça n’est pas tout !

Grâce au code MYTABS11, vous avez 10% de réduction supplémentaire dans le panier. La tablette premium passe alors à 1 169,10 €. Et avec le bonus reprise de 130 €, vous pouvez vous équiper pour 1039,10 € seulement. Cela représente une chute de prix de 450,90 € ! C’est le bon moment pour craquer !

Quelles sont les caractéristiques de la Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 5G ?

Vous cherchez une tablette ultra puissante pour réaliser des tâches gourmandes sans perdre en fluidité ? Avec ses caractéristiques avancées, la Galaxy Tab S11 Ultra 5G est capable de faire tourner les applications les plus exigeantes. Elle embarque une puce MediaTek MT6991 épaulée par 12 Go de RAM. Cette configuration vous assure des performances de haute volée qui propulsent la tablette parmi les meilleures actuellement disponibles sur le marché.

Cette tablette de 14,6 pouces est par ailleurs dotée d’un écran Dynamic AMOLED X qui dispose d’une définition WQXGA+ (2960 x 1848 pixels) et d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Grâce à une luminosité maximale de 1600 nits, vous pouvez profiter de contenus fluides et contrastées aussi bien en intérieur qu’en extérieur.

La Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 5G est également équipée de deux capteurs à l’arrière pour les photos, à savoir un capteur principal 13 MP et un autre de 8 MP, ainsi que capteur selfie de 12 MP. Enfin, cette tablette est fournie avec un S Pen nouvelle génération et dispose d’une batterie XXL de 11600 mAh compatible avec la charge rapide 45 W (15 watts sans fil).