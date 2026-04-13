Starfield est tout bonnement injouable sur PS5, les joueurs exigent un remboursement après des crashs à répétition

C'est la douche froide pour les (quelques) joueurs PS5 qui attendaient le portage de Starfield sur leur console. Sur Reddit et un peu partout sur Internet, le constat est unanime : le jeu est tellement bugué qu'il est impossible d'y jouer correctement.

Starfield

On aurait bien envie de dire que la fameuse blague sur Bethesda et ses jeux buggés est ringarde, mais il faut bien admettre que le studio ne fait pas grand-chose pour se débarrasser de cette réputation. Et ce ne sont clairement pas les joueurs PS5 qui vous diront le contraire. La semaine dernière, son dernier titre Starfield sortait sur PS5. Si le nouveau RPG des créateurs de Skyrim n'a pas franchement connu le même succès que celui-ci, certains joueurs attendaient tout de même de découvrir par eux-mêmes cette nouvelle aventure dans l'espace.

Plus que froide, la douche a été glacée. Alors oui, le jeu est buggé — forcément, c'est un jeu Bethesda. Mais cette fois, la plaisanterie n'est même pas drôle, en tout cas pas pour les joueurs qui sont très nombreux à carrément baisser les bras face à la montagne de soucis techniques. Pour certains, c'est bien simple, Starfield est tout bonnement injouable. En cause, des crashs à répétition, souvent pour des raisons totalement absurdes — quand même il y a une raison.

Sur le même sujet — Pourquoi Starfield n’intéresse plus les joueurs

La version PS5 de Starfield est une purge

 

“Le jeu plante toutes les deux minutes. J'ai tout essayé : j'ai supprimé les sauvegardes, j'ai réglé les performances à 30 et 60 images par seconde, j'ai désinstallé puis réinstallé le jeu. Et ça continue. Tous les autres jeux fonctionnent très bien et je n'ai jamais eu de plantages. C'est juste Starfield…” Voilà ce qu'écrit un joueur PS5 sur sur Reddit, dans un post qui compte désormais des dizaines de commentaires allant dans son sens.

La situation est si catastrophique que beaucoup estiment qu'ils ont désormais droit à un remboursement complet du jeu, certains précisant avoir rangé ce dernier sur leur étagère faute de pouvoir y jouer correctement. D'après les commentaires, les bugs concernent aussi bien la version standard que la version Pro de la console, confirmant que le problème vient bien du jeu en lui-même. Pour l'heure, ni Bethesda ni Microsoft se sont exprimés sur le sujet.


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