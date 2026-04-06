L’IA permet de lancer Windows 11 sur des PC non compatibles

Il fallait s'y attendre, un Internaute a réussi à passer outre la configuration minimale obligatoire pour installer Windows 11 à l'aide de l'IA Claude. Le système d'exploitation de lance alors que les composants du PC ne le prennent pas en charge.

Microsoft a beau vouloir que tout le monde passe sur Windows 11 depuis sa sortie en 2021, les pré-requis en matière de configuration du PC ont laissé pas mal de monde sur le carreau. Ce problème s'est réduit mécaniquement à mesure que les gens se procuraient des ordinateurs plus récents, mais dans le même temps, la firme de Redmond changeait les conditions d'accès Windows 11. Pas mal de personnes se sont donc tournées vers des méthodes permettant d'outre-passer ces exigences.

Au fil des mises à jour, certaines cessent de fonctionner, poussant les utilisateurs à en trouver de nouvelles. L'une des dernières en date fait appel à l'intelligence artificielle. Plus précisément à Claude, l'IA de chez Anthropic. Objectif : lancer Windows 11 sur une machine dotée du récent processeur Intel Core Ultra 200 utilisant l'architecture Bartlett Lake. Une puce conçue pour faire tourner la version Serveurs de Windows.

Un internaute se sert de l'IA Claude pour lancer Windows 11 sur un PC non pris en charge

On doit cette réussite à un internaute répondant au pseudonyme de Kryptonfly. Il détaille la procédure sur les forums du site Overclock, mais en résumé : il a utilisé l'IA Claude pour réécrire le BIOS (le microprogramme qui se charge avant le système d'exploitation) et “faire croire” à la machine qu'elle pouvait lancer Windows 11. Notez que toute la démarche a nécessité des manipulations très techniques. Nous n'en sommes pas à une simple requête du type : “Claude, fais en sorte que mon PC fasse tourner Windows 11“.

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Bien que la portée de l'exploit reste limitée en l'état, elle montre surtout que l'IA peut aussi intervenir, avec succès, dans ce genre de situation. La preuve de concept étant faite, il ne faudra sans doute pas longtemps avant que des bidouilleurs enthousiastes arrivent à rendre l'opération aussi simple que l'exemple imaginé plus haut.

Source : Overclock