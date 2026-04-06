L’IA permet de lancer Windows 11 sur des PC non compatibles

Il fallait s'y attendre, un Internaute a réussi à passer outre la configuration minimale obligatoire pour installer Windows 11 à l'aide de l'IA Claude. Le système d'exploitation de lance alors que les composants du PC ne le prennent pas en charge.

Windows 11

Microsoft a beau vouloir que tout le monde passe sur Windows 11 depuis sa sortie en 2021, les pré-requis en matière de configuration du PC ont laissé pas mal de monde sur le carreau. Ce problème s'est réduit mécaniquement à mesure que les gens se procuraient des ordinateurs plus récents, mais dans le même temps, la firme de Redmond changeait les conditions d'accès Windows 11. Pas mal de personnes se sont donc tournées vers des méthodes permettant d'outre-passer ces exigences.

Au fil des mises à jour, certaines cessent de fonctionner, poussant les utilisateurs à en trouver de nouvelles. L'une des dernières en date fait appel à l'intelligence artificielle. Plus précisément à Claude, l'IA de chez Anthropic. Objectif : lancer Windows 11 sur une machine dotée du récent processeur Intel Core Ultra 200 utilisant l'architecture Bartlett Lake. Une puce conçue pour faire tourner la version Serveurs de Windows.

Un internaute se sert de l'IA Claude pour lancer Windows 11 sur un PC non pris en charge

On doit cette réussite à un internaute répondant au pseudonyme de Kryptonfly. Il détaille la procédure sur les forums du site Overclock, mais en résumé : il a utilisé l'IA Claude pour réécrire le BIOS (le microprogramme qui se charge avant le système d'exploitation) et “faire croire” à la machine qu'elle pouvait lancer Windows 11. Notez que toute la démarche a nécessité des manipulations très techniques. Nous n'en sommes pas à une simple requête du type : “Claude, fais en sorte que mon PC fasse tourner Windows 11“.

Lire aussi – Installer Windows 11 24H2 sur un PC non compatible vaut vraiment le coup, voici pourquoi

Bien que la portée de l'exploit reste limitée en l'état, elle montre surtout que l'IA peut aussi intervenir, avec succès, dans ce genre de situation. La preuve de concept étant faite, il ne faudra sans doute pas longtemps avant que des bidouilleurs enthousiastes arrivent à rendre l'opération aussi simple que l'exemple imaginé plus haut.

Source : Overclock


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

One UI 8.5 : voici quand les Samsung Galaxy S25 devraient recevoir la mise à jour

Selon les informations d’un leaker fiable, Samsung a décidé d’une date pour le déploiement de One UI 8.5 sur les Galaxy S25. Elle est à la fois assez proche, mais…

Netflix dévoile une IA qui pourrait changer le cinéma à jamais

La plateforme de streaming Netflix croit en l’IA et le prouve en sortant VOID, un modèle capable d’agir en profondeur sur les vidéos. Les résultats sont extrêmement impressionnants. Créer une…

IA

LinkedIn : désolé, mais ce mail qui vous promet une opportunité de business en or est une campagne de phishing

Une nouvelle campagne de phishing cible actuellement les utilisateurs actifs de LinkedIn. Ces derniers sont très nombreux à avoir reçu une fausse notification par mail, imitant un message d’un hypothétique…

Ces chiffres sur la RAM et les SSD vont faire mal à ceux qui prévoient d’acheter un PC en 2026

Le marché de la mémoire traverse une période de fortes tensions. De nouvelles projections annoncent des hausses massives sur la RAM et les SSD en 2026. Et le pire scénario…

Google Pixel : le chaos continue, après la mise à jour de mars certains smartphones redémarrent à l’infini

Décidément, après la mise à jour de décembre, la série noire continue pour les smartphones de Google avec le Pixel Drop de mars. Ce dernier, en plus d’avoir cassé l’affichage…

Artemis II repousse les limites de l’humanité en pulvérisant ce record vieux de 56 ans

Artemis II vient d’entrer dans l’histoire de l’exploration spatiale. Les quatre astronautes à bord d’Orion ont voyagé plus loin de la Terre que n’importe quel être humain avant eux. Ce…

La retouche photo par IA de Google Photos va subir des changements

Google prépare une mise à jour d’envergure pour son outil de retouche photo par IA dans son application Photos. Pour le meilleur ou pour le pire ? La fonctionnalité AI…

Claude est en panne, l’IA aussi prend son jour férié

L’IA d’Anthropic, le très populaire Claude, connaît quelques défaillances techniques rendant le service indisponible ou peu performant. En ce lundi de Pâques, nous sommes nombreux à ne pas travailler, et…

IA

Le prix des processeurs Intel va encore augmenter, rien ne va plus

On ne nous épargne rien. Après l’envol du prix de la RAM et des SSD, c’est au tour des CPU de voir leur tarif grimper en flèche. Monter son propre…

Bonne nouvelle pour les propriétaires du Galaxy S25, Samsung leur réserve une surprise IA

Le Galaxy S26 a introduit des fonctions Galaxy AI inédites et laissé les utilisateurs du Galaxy S25 sur le carreau. Face aux critiques, Samsung a promis de rectifier le tir….

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.