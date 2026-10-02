2026 est l’année du retour de Nubia en France. Pour cela, la marque de ZTE s’appuie sur plusieurs smartphones, dont le Nubia Air Pro. Surfant sur la mode des téléphones ultra fins, le Nubia Air Pro veut séduire ceux qui trouvent l’iPhone Air, le Galaxy S25 Edge et le Motorola Edge 70 bien trop chers pour leur budget. Mais est-ce qu’il vaut le coût ? Réponse dans ce test.

Nubia, division du groupe ZTE, est une marque connue des technophiles. Surtout de ceux qui ont suivi l’arrivée des marques chinoises dans les années 2010, période durant laquelle Honor, Xiaomi, Meizu, Vivo, Oppo ou encore OnePlus ont tenté de conquérir l’Europe, avec plus ou moins de succès. La série Z de Nubia parvenait alors à convaincre des fans de belles performances et de design tranché grâce à des produits très ambitieux.

Lire aussi – Test Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G : son endurance sauve les meubles

Si la marque vit encore de belles heures auprès des gamers mobiles grâce à RedMagic, les produits plus grand public n’étaient que très peu représentés en France jusqu’au début de l’été 2026. Mais Nubia veut revenir. Il y a quelques mois, nous rapportions dans nos colonnes le lancement de deux modèles : le Nubia Air Pro et le Nubia Neo 5 GT, tous deux vendus à 449 euros et 399 euros, respectivement.

Nous nous sommes donc posé une question : le Nubia d’aujourd’hui est-il aussi bon que le Nubia d’avant ? Pour y répondre, nous avons choisi de tester le Nubia Air Pro, qui se positionne comme un smartphone ultra fin, concurrent du Galaxy S25 Edge de Samsung (vendu à son lancement à partir de 1250 euros). Le Nubia Air Pro peut-il offrir une expérience similaire à un smartphone vendu près de trois fois plus cher ? Voici notre réponse.

Le Nubia Air Pro est commercialisé en France au prix public conseillé de 449 euros. Il n’existe qu’une seule version du smartphone, avec 8 Go de mémoire vive et 512 Go de stockage. Il est disponible en France depuis juillet 2026. Et vous pouvez le retrouver en ligne chez quelques enseignes tels qu’Amazon ou LDLC. Attention à ne pas confondre avec le Nubia Air, vendu moins de 200 euros.

Le Nubia Air Pro est donc largement moins cher que tous ces concurrents directs, testés dans nos colonnes, que ce soit le Edge 70 de Motorola, le Galaxy S25 Edge de Samsung ou l’iPhone Air d’Apple. A 449 euros, le Nubia Air Pro se positionne plutôt face à des smartphones abordables, comme les Redmi Note de Xiaomi, les Galaxy A de Samsung, les Moto G de Motorola ou les Honor X.

Le Nubia Air Pro se décline en deux coloris : noir, notre version de test, et blanc. Dans la boite, le téléphone est accompagne d’un câble USB-C vers USB-C, d’une coque en plastique rigide et d’un film de protection pour l’écran. C’est très rare de retrouver un film de protection non posé dans la boîte.

Design et interface

Démarrons avec le design. La première remarque est évidente : le Nubia Air Pro est effectivement très fin. Comme le Edge 70, il mesure 6 mm sur la partie la plus fine, le module photo rajoutant quelques millimètres supplémentaires. Il est donc un peu plus épais que le S25 Edge et l’iPhone Air. Et cela se voit en regardant le port USB-C : il y a encore de la place en haut et en bas. Mais la différence n’est pas si grande.

De même, le Nubia Air Pro est assez léger pour sa taille : 172 grammes. C’est le plus lourd de tous les smartphones ultra fin. Mais le surpoids, qui ne dépasse pas les 15 grammes, s’explique par des dimensions plus grandes que la concurrence, que ce soit en hauteur ou en largeur. Les matériaux utilisés ici sont corrects : du verre à l’avant, du polycarbonate à l’arrière et de l’aluminium pour les tranches et le châssis. Le téléphone est certifié IP68 contre l’eau et la poussière.

A l’arrière, nous retrouvons un module photo horizontal qui couvre toute la largeur du Nubia Air Pro, lui offrant une bonne stabilité quand il est posé sur une table. Le design du module photo est à la croisée des chemins entre celui de l’iPhone Air et celui de certains téléphones de la marque. Vous y retrouvez deux objectifs photo (mais un seul prend des photos), flanqué d’un flash et d’un marquage rouge type de Nubia et RedMagic.

Couleur que vous retrouvez aussi sur la tranche de droite, puisque le bouton de mise en marche est également rouge. Sur la tranche de gauche, vous avez un bouton personnalisable appelé « Touche Facile » sur lequel vous pouvez assigner jusqu’à trois raccourcis. Sur la face avant, le Nubia Air Pro propose un grand écran de 6,77 pouces équipé d’un capteur selfie positionné dans un poinçon et d’un lecteur d’empreinte digitale. Les bordures autour de l’écran sont plus épaisses que ceux de la concurrence, sauf l’iPhone.

Une fois le téléphone allumé, nous arrivons sur MyOS 16, firmware basé sur Android 16. Globalement, cette interface reprend les us et coutumes d’Android. Elle intègre un double écran d’accueil, un espace pour Discover, un volet de notifications séparé de celui des réglages rapides et un tiroir d’applications activé par défaut. Hormis quelques détails, la navigation dans l’interface ne diffère pas vraiment d’une autre.

Il y a quelques particularités à MyOS. La première est le widget sur le premier écran d’accueil qui prend la forme d’un chien. Il s’agit d’un agent IA qui affiche des informations contextuelles. Il est possible de lui poser des questions. Et grâce à une application système, vous pouvez même le nourrir, le flatter et le soigner. L’IA tient une place importante dans MyOS. Outre les éternels traductions, rédactions, générations d’image et correction de photo, MyOS propose des agents IA thématiques, comme un « professeur d’anglais » virtuel. Certains sont utiles. D’autres… un peu moins.

Dernière particularité : le mode sport. Ce dernier s’active avec la touche facile sur la tranche du téléphone ou en appuyant sur le raccourci de l’écran d’accueil. Il passe le téléphone dans un mode « dégradé » où seules quelques applications sont accessibles pour vous aider à rester focaliser sur votre séance. Des widgets dédiés au sport sont proposés, comme un podomètre, une boussole et Google Maps. Il est bien sûr possible d’ajouter des applis et de modifier cet écran d’accueil.

Côté applications, vous retrouvez quelques partenaires marketing, dont TikTok, WPS Office et Booking.com. AU premier démarrage, ZTE propose d’autres partenaires, mais n’oblige aucune installation. Côté mise à jour, le Nubia Air Pro bénéficie de 2 ans de mise à jour d’Android et 5 ans de patch de sécurité. C’est très peu, notamment face à Xiaomi qui monte à 4 ans de mise à jour d’Android sur la gamme Redmi Note.

Ecran, performances et batterie

Restons en facade et étudions l’écran. Le Nubia Air Pro profite de la plus grande dalle parmi tous les modèles listés ici : 6,77 pouces. Il dépasse de très peu le Edge 70 et le Galaxy S25 Edge, mais quand même. Le ratio est 20/9e. La définition de cet écran est Quad HD+ (1224 x 2720 pixels) pour une résolution de 441 pixels par pouce. Même si le Nubia Air Pro est en dessous des concurrents, c’est suffisant pour l’ensemble des besoins.

Côté colorimétrie, l’écran est correct, sans plus. L’interface propose deux profils : couleurs normales ou couleurs vives. Les deux proposent un blanc légèrement bleu, pour une température de 6980° environ. Avec le profil « couleurs normales », le delta E moyen atteint 4,3, certaines couleurs étant saturées et artificielles. Le gamme moyen est de 2,1 avec une légère fusion des teintes de blanc au-dessus de 90%. Et la température moyenne atteint 6908°, confirmant la présence d’une teinte bleutée.

Nubia annonce une luminosité maximale de l’écran à 4500 nits en pointe locale, en mode automatique et avec un contenu HDR. C’est très bien. En mode manuelle, notre sonde relève une luminosité maximale de 800 nits, quel que soit le profil colorimétrique. C’est une très bonne valeur, pour un usage en extérieur. Le taux de contraste est infini, puisque la dalle est AMOLED. Le taux de rafraichissement maximale est de 120 Hz. Puisque le dalle n’est pas LTPO, la variation est très limitée : 60 Hz, 90 Hz et 120 Hz.

Sous le capot, nous retrouvons un SoC modeste : le Dimensity 7100 de MediaTek, un composant que vous retrouvez dans un autre téléphone vendu en France : le Honor 600 Lite. Ca vous donne une idée des performances à attendre. Le Dimensity 7100 est accompagné ici de 8 Go de mémoire vive physique et 12 Go de RAM virtuelle activées par défaut. Vous pouvez la désactiver pour retrouver un peu plus de stockage.

Comme nous le pressentions, la puissance proposée par le Nubia Air Pro est faible. Elle n’est pas propice aux usages qui exigent une grosse puissance. Nous pensons au gaming, bien sûr, mais également au montage vidéo ou la retouche photo. Il y a une parade cependant : si les tâches sont réalisées sur le cloud, vous ne ressentirez pas de différence, puisque le travail n’est pas effectué par le téléphone. Encore faut-il qu’elle soit gérée en ligne…

Cette faiblesse au niveau des performances a un avantage. Le téléphone ne chauffe jamais : sous pression, le SoC dégage peu de chaleur et la coque monte à 42°C, ce qui est bien inférieur à ce que nous avons pu relever avec d’autres smartphones ultra-fin. La stabilité des performances est également bonne, puisqu’elle s’établit autour de 90%.

Côté autonomie, le Nubia Air Pro avait de grande promesse. Une batterie généreuse de 5000 mAh dans un corps très fin. Un SoC peu gourmand en énergie et peu enclin à la chauffe. En toute logique, le Nubia Air Pro devait être le plus endurant. Selon nos tests, il l’est. Mais d’une courte tête. Le Nubia Air Pro atteint les 14h20 d’autonomie continue, que nous traduisons par une journée et demie d’utilisation, voire presque deux jours en étant précautionneux.

Il devance le Galaxy S25 Edge de Samsung d’une grosse demie-heure d’usage continu (13h40 sur PCMark). Les Edge 70 de Motorola et l’iPhone Air les suit derrière, sous la barre des 12 heures. Mais cette performance cache un point faible : le Nubia Air Pro consomme plus d’énergie par heure que le Galaxy S25 Edge. Le Nubia Air Pro consomme 22 % d’énergie en plus, alors qu’il est moins performant.

Côté recharge, le Nubia Air Pro n’est pas mal loti. Il propose une charge rapide filaire à 45 watts. Il évite le piège de la charge sans fil qui aurait réduit la place pour la batterie (et donc sa capacité). C’est l’un des reproches que nous avions faits lors du test du Galaxy S25 Edge. Avec le câble fourni et un chargeur standard 88 watts, nous avons rechargé le Nubia Air Pro en moins de 75 minutes et nous avons dépassé les 50 % en moins de 35 minutes. C’est un peu long. D’autant que le téléphone consomme plus de 50 % en une journée. Voici nos mesures intermédiaires :

10 mn : 19 %

30 mn : 47 %

60 mn : 88 %

MyOS propose quelques fonctions pour préserver la capacité de la batterie et éviter les surcharges. Il y a une limite intelligente qui s’adapte aux habitudes du consommateur, ainsi qu’une charge limitée à 80 %, un contournement de charge (héritage des RedMagic qui n’est pas automatique) et une protection basique qui fait le yoyo entre 95 % et 100 %.

Photo, vidéo et audio

Si le Nubia Air Pro est un smartphone intéressant pour afficher des contenus grâce à son grand écran AMOLED lumineux, les autres usages multimédias ne sont pas trop sont fort. D’un côté, les performances ne permettent pas de jouer. Et de l’autre, l’équipement photo est assez spartiate. Il n’y a ici que deux capteurs utiles, accompagnés d’un flash et d’un capteur macro dont nous aurions pu nous passer. Voici leurs caractéristiques :

Principal : capteur 108 MP mesurant 1/1,67 pouce, objectif ouvrant à f/1.8, autofocus à détection de phase

Macro : capteur 2MP, objectif ouvrant à f/2.4, focale fixe

Selfie : Capteur 32 MP, objectif ouvrant à f/2.2, focale fixe

Le capteur principal du Nubia Air Pro, un Isocell HM6 signé Samsung, n’est incompétent, loin de là. La colorimétrie est juste. La mise au point n’est pas spécialement rapide, ce qui provoque quelques flous. Mais elle est précise sur des sujets fixes. La plage dynamique est assez large, avec des détails révélés dans les zones trop sombres ou trop lumineuses. En revanche, la gestion de la lumière est imprécise.

En soirée, les résultats sont également corrects quand les conditions sont favorables. Les couleurs restent naturelles et les textures préservées. Les sources de lumière sont assez bien gérées. La netteté n’est pas toujours au rendez-vous. Le mode nuit apporte du détail et parfois de la lumière. Mais là encore, cette dernière n’est pas toujours très bien gérée.

Côté zoom numérique, le capteur principal peut monter à 10x, mais que ce soit en journée ou en soirée, nous vous déconseillons de dépasser le zoom lossless 3x. Notamment en soirée, car le bruit devient trop important. D’ailleurs, le mode nuit tend à aggraver le grain des clichés nocturnes réalisés avec le zoom numérique.

Côté portrait, le capteur principal fait un travail très agréable. Les photos sont naturelles, bien équilibrées, avec un détourage efficace. Attention, car le problème de netteté, en journée ou en soirée, est toujours présent dans ce mode. Le zoom 2x permet d’améliorer la luminosité de certains portraits, mais réduit aussi le piqué. Il n’y a malheureusement pas de solution parfaite.

Le capteur selfie est peut-être meilleur dans cet exercice, grâce à une netteté plus élevée et un résultat naturel. Seul bémol : la colorimétrie est un peu plus terne. Attention également avec le capteur selfie : ZTE continue d’activer par défaut les outils d’embellissement qui trafiquent le visage. Nous les désactivons systématiquement.

Le capteur secondaire pour les macros est anecdotique. Même dans de bonnes conditions. En journée, il est mauvais. En soirée, il est pire. Ce n’est donc pas très étonnant que ZTE cache ce mode parmi les fonctions secondaires.

En vidéo, le Nubia Air Pro offre des résultats assez similaires à la photo : colorimétrie juste, luminosité pas toujours bien gérée, zoom numérique bruité. Le téléphone peut filmer en 2K à 30 images par seconde, mais il est conseillé de rester en Full HD. L’absence de stabilisation optique se fait sentir ici, tant les séquences sont chahutées. Les reflets sont sur les lentilles sont très présents. La prise de son est stéréo, mais les voix ont un écho métallique.

Enfin, finissons avec l’audio. Le Nubia Air Pro est équipé de deux haut-parleurs asymétriques pour une stéréo pas entièrement équilibrée. Les basses sont peu présentes sous la barre des 100 Hz. Et, une fois n’est pas coutume, les médiums sont assez plats. Les voix sont bien représentées, ce qui est parfait pour des appels mains-libres. Enfin, les aigus sont audibles jusqu’à 12 kHz, mais guère davantage.

Pour écouter de la musique, mieux vaut donc privilégier un casque. Le Nubia Air Pro est compatible Bluetooth 5.4. Il prend en charge les codecs SBC, AAC et, étonnamment, DTS. Pas d’égaliseur complet, ici, mais des profils audio pour les grandes catégories de contenu.

Alors, on achète ?

Le Nubia Air Pro est un smartphone qui ne s’adresse pas aux utilisateurs exigeants. Il n’est pas puissant. Il n’est pas très endurant. En photo, il est moyen. La colorimétrie de son écran est froide, même en mode naturel. Et son interface est très marquée par les usages asiatiques. Bref, il a quelques défauts que nous ne pouvons pas omettre. A ce prix, vous pouvez trouver mieux selon vos usages (plus d’autonomie, plus de puissance, meilleure photo).

S’il ne convient pas aux photographes, aux mélomanes, aux randonneurs, aux gamers et aux travailleurs nomades, à qui s’adresse-t-il ? Aux amateurs de beaux objets qui n’ont pas le budget pour un iPhone Air, un Edge 70 ou un Galaxy S25 Edge. Parce que le Nubia Air Pro est agréable à regarder, que ce soit son look général ou son grand écran très lumineux. On ne saurait trop vous conseiller cependant d’attendre qu’il baisse de prix, parce qu’à son tarif de lancement, il est trop cher.