Flyoobe : l’outil pour installer Windows 11 sur les PC non compatibles devient encore meilleur avec ces nouveautés

Le programme Flyoobe change de version et gagne plusieurs fonctionnalités très utiles. L'une d'elles vous donne plus de contrôle sur votre PC, plus précisément sur la manière dont Windows 11 se met à jour.

Même si en Europe, les utilisateurs de Windows 10 ont réussi à obtenir un an de mises à jour gratuites supplémentaire, de plus en plus de gens choisissent de migrer vers Windows 11. Mais encore faut-il posséder un PC répondant aux nombreux prérequis mis en place par Microsoft. La firme de Redmond préférerait que vous achetiez une nouvelle machine, ce qui n'est pas à la portée de tous. Heureusement, il existe plusieurs outils pour contourner ces restrictions.

Parmi eux, nous vous avons déjà parlé de Flyoobe, qui permet depuis peu d'installer la mise à jour Windows 11 25H2 sur un ordinateur qui n'y a normalement pas droit. Le programme que certains d'entre vous ont peut-être connu sous le nom de Flyby11 ne sert pas qu'à ça. Il intègre de nombreuses options pour vous donner plus de contrôle sur Windows. Dans sa nouvelle version 1.2.5, Flyoobe s'attaque notamment aux mises à jour du système.

La dernière mise à jour de Flyoobe rend le programme encore plus utile

On note ainsi l'arrivée du “Windows Update Tamer“, littéralement le “dompteur de mise à jour Windows”. Il permet de suspendre ces dernières pendant une période allant jusqu'à 10 ans, voire les désactiver complètement, entre autres. De base, Microsoft ne permet qu'une pause de 1 à 5 semaines, rien de plus. Flyoobe vous donne bien plus de latitude, et ce n'est pas un mal quand on voit à quel point une mise à jour de Windows 11 peut provoquer des bugs sévères.

L'utilitaire ne s'arrête pas en si bon chemin. La dernière itération peut également vous aider à désinstaller les programmes préinstallés sur Windows 11 en lien avec l'intelligence artificielle, ce qu'il ne ciblait pas avant. D'autres changements d'interface la rendent également plus agréable à l'usage. Vous pouvez retrouver l'ensemble des notes de mise à jour sur la page Github de Flyoobe. Pour le télécharger, cliquez simplement sur le bouton ci-dessous.

Téléchargez gratuitement la version 1.2.5 de Flyoobe