Un bidouilleur a fait tourner Windows 11 sur un PC de 2003 grâce à un pilote tiré de Windows 10

Faire tourner Windows 11 demande en théorie un PC récent. Un bricoleur a pourtant relevé un défi perdu d'avance sur le papier. Sa vieille tour des années 2000 s'en sort étonnamment bien.

Windows 11
Crédits : 123RF

Microsoft impose des règles strictes pour installer son dernier système sur un ordinateur. Processeur récent, puce de sécurité, mémoire suffisante, la liste écarte des millions de machines anciennes. Pourtant, des passionnés trouvent sans cesse des parades pour passer outre ces barrières. On l'a vu avec l‘installation de Windows 11 sur des PC non compatibles forcée à l'aide d'une IA. Le défi consiste alors à faire cohabiter un logiciel moderne avec des composants d'un autre temps.

Cette fois, l'exploit vient d'un amateur de matériel rétro connu sous le pseudo Omores. Il a installé Windows 11 sur une tour bâtie autour d'une carte mère ASRock datant de 2003. La machine embarque un processeur Intel Core 2 Quad et 3 Go de DDR1, un type de barrette d'une époque révolue. Le cas rejoint le grand retour de la DDR3 provoqué par la pénurie de mémoire, signe que les vieilles puces refont parler d'elles.

Windows 11 on a DDR1 motherboard, with AGP support enabled
byu/O_MORES inwindows

Une vieille carte graphique oubliée revit pleinement sous Windows 11

Sur ce PC de 2003, Omores a vite réglé l'installation de Windows 11, une fois les vérifications de Microsoft contournées. La vraie difficulté venait de la carte graphique, une ATI Radeon HD 4650 au format AGP, un connecteur abandonné depuis. Le système ne fournit plus les pilotes adaptés à ce port depuis des années. Le bricoleur a donc extrait un ancien pilote Intel d'une vieille édition, puis l'a associé aux derniers fichiers AMD de 2012. La carte a alors retrouvé toute son accélération matérielle, malgré son grand âge.

Le résultat surprend par sa fluidité sur une machine vieille de plus de vingt ans. La lecture vidéo accélérée fonctionne sans souci, les jeux anciens tournent sans accroc et le test 3DMark se termine même sans planter. Une limite reste toutefois infranchissable, car la version 24H2 réclame une instruction absente de ces vieux processeurs. La mouture 23H2 restera donc le dernier palier vraiment accessible à ces antiquités. Reste une belle démonstration de la ténacité des passionnés face aux verrous posés par le constructeur.


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