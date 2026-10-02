-44% sur le Honor Magic 8 Lite : avec sa batterie de 7 500 mAh, elle passe à moins de 225 €

Le Honor Magic8 Lite passe à 224,16 € sur AliExpress avec le code PHD30. Lancé à 399,90 €, ce smartphone dispose notamment d’une grosse batterie de 7 500 mAh et d’un écran AMOLED à 120 Hz. L’offre concerne la version européenne avec 256 Go de stockage, expédiée depuis la France.

Voir l’offre sur le Honor Magic 8 Lite

Recharger son smartphone chaque soir finit par devenir une habitude. Avec sa batterie de 7 500 mAh, le Honor Magic8 Lite vous permet d’espacer les passages à la prise. La marque annonce jusqu’à trois jours d’utilisation, une durée qui dépendra bien sûr de ce que vous faites avec votre téléphone. C’est l’un des principaux arguments de ce modèle, actuellement en promotion sur AliExpress.

La version avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage est affichée à 254,16 €, ce qui constitue déjà une belle remise par rapport au prix conseillé. Seulement, AliExpress offre 30 € supplémentaires avec le code PHD30, à saisir au panier. Le montant à payer finalement est de 224,16 €.

Par rapport au tarif normal de 399,90 €, vous économisez donc 175,74 €, ce qui correspond à une baisse de près de 44 %.

La livraison quant à elle est gratuite et le produit est expédié depuis la France. On retrouve également le badge Marque+ sur cette offre, qui garantit qu’il s’agit d’un modèle dont l’authenticité a été vérifiée.

Découvrir l’offre

Honor Magic8 Lite : une grosse batterie, mais aussi un écran confortable

Le Honor Magic 8 Lite dispose d’une batterie de 7 500 mAh, une capacité bien au dessus de la moyenne. Selon nos mesures effectuées en testant le smartphone, comptez deux à trois jours d’utilisation. Le smartphone est compatible avec une charge rapide de 66 W.

L’écran du Honor Magic 8 Lite est assez imposant : c’est une dalle AMOLED de 6,79 pouces qui affiche une définition de 2 640 × 1 200 pixels. Pour ce qui est du taux de rafraichissement, celui-ci monte à 120 Hz. Ceux qui passent beaucoup de temps sur leur téléphone auront ainsi une surface d’affichage généreuse.

C’est une puce Snapdragon 6 Gen 4 qui se trouve au cœur du Honor Magic 8 Lite, et elle est épaulé par 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Vous disposez d’assez d’espace pour une utilisation sereine pendant des mois, voire années sans devoir faire le ménage.

La partie photo est enfin composée d’un capteur principal de 108 MP et d’un ultra grand-angle de 5 MP. Un module de 16 MP s’occupe des selfies et des appels vidéo.

En plus d’être certifié IP68 et IP69K contre l’eau et la poussière, le Honor Magic 8Lite bénéficie aussi d’un support louable : six ans de mises à jour Android et de sécurité. Un bon point si vous comptez garder votre prochain smartphone plusieurs années.