Vous ne voulez rien manquer de la Coupe du Monde ? Voici comment voir tous les matchs

C’est parti pour la Coupe du Monde de football 2026, et pour la première fois depuis près de 50 ans, TF1 ne fait pas partie des diffuseurs en France. Les habitudes vont donc changer pour les millions de téléspectateurs français.

Comment suivre tous les matchs de la Coupe du Monde 2026 ?

 

La planète football entre en plein dans l’effervescence de la Coupe du Monde. L’édition 2026 se tient du 11 juin au 19 juillet et se jouera pour la première fois dans trois pays : les États-Unis, le Canada et le Mexique. 48 nations sont en lice pour un total de 104 matchs.

Pour ceux qui regarderont les matchs à la télé ou depuis leurs petits écrans, il y aura du changement comparativement aux éditions précédentes.

54 matchs diffusés gratuitement sur les chaînes du groupe M6

Pour la première fois depuis 1978, TF1 ne diffusera pas un seul match de la Coupe du Monde. C'est le groupe M6 qui récupère les droits en clair : 54 rencontres diffusées sur ses antennes, soit plus de la moitié des matchs de la compétition à suivre gratuitement sur la TNT et en streaming sur M6+.

Pour les supporters qui souhaitent suivre l'ensemble des 104 matchs, beIN Sports détient les droits pour une couverture complète de la compétition en France.

Pour résumer :

  • M6: 54 matchs en clair sur la TNT, dont l'intégralité des matchs des Bleus, les deux demi-finales et la grande finale.
  • beIN Sports: l’ensemble des 104 rencontres de la Coupe du Monde, depuis le match d’ouverture jusqu’à la finale.

Un abonnement beIN Sports est donc nécessaire en France pour accéder à tous les matchs. Si vous ne vous intéressez qu’à l’équipe de France, les 54 rencontres diffusées gratuitement par M6 suffiront. Peu importe le stade de la compétition, les matchs de l’EDF seront systématiquement diffusés par les chaînes du groupe.

En Belgique et en Suisse, l’intégralité de la Coupe du Monde sera en clair

Les supporters dans les deux pays voisins ont plus de chance. La RTBF en Belgique et la RTS (RTS 2) en Suisse diffuseront les 104 matchs de la Coupe du monde en clair, soit gratuitement sur la TV ou en streaming sur n’importe quel appareil : smartphone, tablette, ordinateur, Smart TV, etc.

Les commentaires seront en français. Si vous vous retrouvez en déplacement dans l’un de ces pays pendant la Coupe du monde, vous pourrez donc suivre les matchs gratuitement sur ces chaînes ou via leurs applications respectives : Auvio (RTBF) et Play RTS, toutes disponibles sur Android et iOS, mais également en version web.

Notez que la diffusion sur ces deux applications est restreinte géographiquement et que vous ne pouvez y accéder que depuis la Belgique et la Suisse, respectivement. Si vous n’y êtes pas au moment de la diffusion des matchs, il vous faudra un VPN en vous connectant sur le serveur approprié.

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Un débit stable est nécessaire pour regarder les matchs en streaming sans ralentissements. C'est pourquoi il vaut mieux opter pour un service qui dispose de nombreux serveurs en Belgique ou en Suisse. NordVPN, Surfshark ou Proton VPN font partie des options les plus couramment utilisées pour ce type d'usage.


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