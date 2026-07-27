Carrie : la nouvelle adaptation signée Prime Video se montre dans un trailer glaçant

L'immense roman Carrie de Stephen a droit à une nouvelle adaptation sur petit écran, cette fois sur Amazon Prime Video. La première bande-annonce diffusée hier dévoile une histoire transposée à notre époque, tout en restant visiblement très fidèle à l'œuvre originale.

Festival de bande-annonce sur Prime Video ce week-end. Après la révélation des premières images de Blade Runner 2099, la nouvelle série tirée de l'univers créé par Philip K. Dick, un autre célèbre romancier américain a droit à son adaptation sur la plateforme de streaming. Il s'agit cette fois de Stephen King, à l'origine de Carrie, dont une nouvelle adaptation sous forme de mini-série verra donc le jour le 7 octobre prochain.

Cette dernière est réalisée par Mike Flanagan, un grand habitué du maître de l'horreur puisqu'il est également derrière Dr Sleep, la suite de Shining, ou encore du moins fameux Jesse. Mais surtout, il est le créateur de la géniale série The Hauting of Hill House sur Netflix, qui l'a lui-même imposé en tant que grand réalisateur d'horreur. Voilà donc sûrement ce qui l'a amené à reprendre l'un des plus célèbres romans de Stephen King, à la sauce 2026.

Sur le même sujet — Amazon Prime Video : les 20 meilleures séries à ne rater sous aucun prétexte

Carrie façon 2026 dévoile son premier trailer

Pour ceux qui seraient passés à côté de l'immense succès du livre, de son adaptation au cinéma par Brian de Palma en 1976 et de toutes celles qui ont suivi, Carrie raconte donc l'histoire d'une lycéenne bien malchanceuse. À la maison, elle doit supporter une mère tellement protectrice que cela en devient maladif, ce qui l'empêche d'assimiler les codes de la vie en société et donc, au lycée, à être brutalement harcelée.

La mini-série de Prime Video reprend donc cette base mais la transpose à notre époque, avec les conséquences que cela entraîne, notamment le cyberharcèlement auquel Carrie doit désormais faire face. Les choses vont évidemment mal tourner et ce premier trailer nous tease la fameuse scène du bal (ceux qui savent, savent) et tout ce qui s'en suit. La bande-annonce se veut toutefois relativement sage, ne montrant pas (encore) la terrible vengeance que perpétue Carrie contre ceux qui lui ont gâché la vie.