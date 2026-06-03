L’une des meilleures TV OLED de Samsung perd pratiquement 400 € sur son prix à quelques jours de la Coupe du Monde

Le Samsung S90F, l’une des meilleures TV OLED de la marque, fait l’objet d’une grosse remise sur le site officiel à quelques jours de la Coupe du Monde. La version de 65 pouces voit par exemple son prix chuter de 375 € grâce au cumul de différentes remises.

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Samsung propose en ce moment une série de réductions sur sa gamme OLED de 2025, y compris sur la référence S90F, l’une des plus abouties de son catalogue. On se focalise sur la version de 65 pouces, affichée à 1 590 €, mais qui revient au final à moins de 1 220 €.

D’abord, elle profite d'une remise immédiate de 100 €, s’affichant à 1 490 €. Ensuite, le code promo JEDEMENAGE applique 5% de remise au panier, soit une réduction supplémentaire de 74,5 €. Et en ce moment, vous profitez d’une réduction de 100 € en choisissant le mode de paiement PayPal. La TV passe ainsi à 1 315 €.

Et comme si cela ne suffisait pas, Samsung propose également une offre de remboursement de 100 € qui fait passer les réductions cumulées à 375 €. Le Samsung S90F de 65 pouces revient ainsi, au final, à 1 215 €.

Cette offre est également valable sur la version de 55 pouces qui passe ainsi à 835 € au lieu de 1 190 €, soit une réduction cumulée de 355 €.

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Un TV OLED Samsung qui ne fait pas de compromis

Le S90F occupe le créneau juste en dessous du S95F, la référence la plus avancée de Samsung sortie en 2025. Autrement dit, c’est l’une des meilleures TV OLED de la marque. Elle dispose d’une dalle OLED 4K avec des tailles allant de 42 à 83 pouces, même si on retient ici les versions de 55 et de 65 pouces.

On ne présente plus les atouts de l'OLED, avec ses noirs profonds et son excellent niveau de contraste. La couverture colorimétrique frôle l'intégralité du spectre DCI-P3. Le Samsung S90F est propulsé par le processeur NQ4 AI Gen3. Il gère notamment le traitement des images, y compris la mise à l’échelle 4K. Cette puce s’appuie sur 128 réseaux neuronaux qui analysent chaque scène en temps réel pour ajuster luminosité, contraste et netteté.

Si Samsung boude toujours le Dolby Vision, ses meilleures TV restent compatibles avec les formats HDR les plus avancés, y compris le HDR10+ Adaptive et HLG, avec un remastering automatique des contenus SDR.

Enfin, les joueurs ne sont pas oubliés. Le S90F monte à 144 Hz via le Motion Xcelerator et gère le VRR et le FreeSync Premium Pro. On y retrouve quatre ports HDMI 2.1 capables de monter jusqu’à 144 Hz en 4K. Le Gaming Hub intégré au système Tizen OS centralise par ailleurs l'accès au cloud gaming et aux consoles.