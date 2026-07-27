Samsung explique pourquoi ses lunettes connectées feront mieux que celles de Meta

Le marché des lunettes connectées reste dominé par Meta depuis ses débuts. Samsung compte bien renverser la tendance avec ses premiers modèles. Le constructeur les a soumis à des tests dignes de ses smartphones, crème solaire comprise.

Google Samsung Lunettes connectées IA
Crédits : Phonandroid

Les lunettes connectées quittent peu à peu le rayon des gadgets. Meta a écoulé plusieurs millions de paires depuis le lancement de ses modèles conçus avec Ray-Ban. Ce succès attire aujourd'hui tous les géants de la tech sur le créneau. La discrétion de ces montures inquiète toutefois une partie du public. Une application signale désormais la présence de lunettes connectées en train d'enregistrer dans l'entourage.

Samsung entre à son tour dans la partie avec ses premières lunettes connectées. Le constructeur coréen en a présenté quatre paires lors de sa dernière conférence londonienne, développées avec les marques Gentle Monster et Warby Parker. Ces montures sans écran fonctionnent à la voix et reposent sur une puce Qualcomm. Les lunettes connectées de Samsung présentées au Galaxy Unpacked tiendraient jusqu'à neuf heures sur une charge. Le fabricant a surtout profité de l'événement pour expliquer ce qui le distingue de Meta.

Samsung a soumis ses lunettes connectées à plus de 20 tests de résistance inédits

Le groupe coréen mise tout sur sa maîtrise du smartphone. Selon The Korea Times, Choi Jae-in, responsable de la recherche en réalité étendue chez Samsung, décrit ces lunettes connectées comme un appareil portable conçu par un spécialiste du mobile. La firme leur a appliqué les normes de fiabilité de ses téléphones, avec des tests de chute, d'exposition aux intempéries et de résistance à la crème solaire ou aux cosmétiques. Les charnières ont hérité des méthodes développées pour les modèles pliables. Plus de 20 procédures inédites ont été créées pour ces montures, protégées par plus de 200 brevets.

La différence avec Meta se joue aussi sur le partage des tâches. Les lunettes connectées de Samsung délèguent au smartphone les calculs lourds, comme la traduction par intelligence artificielle ou le traitement des photos. Une Galaxy Watch peut servir de télécommande, avec un simple pincement des doigts pour déclencher une prise de vue. Le son bascule automatiquement vers les Galaxy Buds dès que les écouteurs sont portés. Côté vie privée, l'enregistrement se bloque quand le voyant lumineux est masqué. Reste le prix, que le fabricant promet raisonnable tout en le plaçant d'emblée dans le haut de gamme.


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