Samsung casse le prix de sa meilleure TV OLED de 2025 avant la Coupe du Monde : jusqu’à 550 € de remise sur le S95F, mais pas pour longtemps

La Coupe du Monde 2026 pointe le bout de son nez, et Samsung offre une belle occasion à ceux qui le souhaitent de renouveler leur TV avant le coup d'envoi de la compétition. Sa meilleure TV OLED de 2025 perd jusqu’à 550 € dans ses versions de 55 pouces et de 65 pouces.

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Votre TV actuelle commence à dater et vous souhaitez profiter de la meilleure expérience possible pour la prochaine Coupe du Monde ? Rien de tel qu’une TV OLED récente signée Samsung. Histoire d’aider les amateurs de foot à se préparer à l’événement, le constructeur coréen lance une nouvelle salve de promotions sur ses téléviseurs, et notamment sur les références OLED de 2025.

Le modèle haut de gamme, le Samsung S95F perd ainsi plusieurs centaines d’euros sur son prix conseillé. Et différentes tailles sont en promotion. On se concentre ici sur le modèle de 65 pouces dont le prix passe sous la barre des 1 800 €, sachant qu’il coûte normalement 2 190 € en ce moment et qu’il a été lancé l’année dernière à 2 790 €. La décote réelle s’élève ainsi à 1 000 €, grâce à l’offre en cours.

Samsung propose une première réduction de 100 € avec le code promo TV100 à saisir au panier. Et ensuite, en choisissant PayPal comme moyen de paiement, vous bénéficiez d’une réduction supplémentaire de 300 €. La TV OLED S95F de 65 pouces passe ainsi à 1 790 € au lieu de 2 190 €, soit une économie de 400 €.

Vous pouvez vous en arrêter là, mais pour ceux qui ont un vieux téléviseur Samsung dont ils souhaitent se débarrasser, la marque propose 150 € de remise supplémentaire. Il ne s’agit pas d’une offre de reprise classique, mais d’un bonus forfaitaire si vous mettez un ancien téléviseur de marque Samsung dans la balance, peu importe son état.

Le prix du S95F en 65 pouces descend ainsi jusqu’à 1 640 €, soit une économie totale de 550 €. C’est un prix très attractif pour un téléviseur de cette trempe, à quelques semaines du plus grand événement footballistique de la planète. L’offre est valable jusqu’au 21 mai 2026.

250 € de remise sur le S95F de 55 pouces

Le modèle de 55 pouces, pour ceux qui préfèrent cette taille, est encore moins cher grâce à la même promotion. Le modèle est éligible au même code promo TV100 qui fait baisser le prix de 100 €. En payant par PayPal, vous bénéficiez ici d’une réduction supplémentaire de 150 €, soit une économie totale de 250 €. Le S95F de 55 pouces passe ainsi à 1 540 € au lieu de 1 790 €.

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QD-OLED, zéro reflet et 165 Hz : le S95F ne fait pas dans la dentelle

La TV Samsung S95F utilise la technologie QD-OLED. Comme son nom l’indique, elle associe le meilleur de deux mondes : à la fois l’OLED et le QLED. Mises ensemble, ces deux technologies permettent à ce téléviseur d’offrir un contraste infini, avec des noirs profonds, tout en boostant les couleurs et la luminosité par rapport à un OLED classique.

Les images sont ainsi parmi les plus précises du marché, sur un écran de 65 pouces qui affiche une définition 4K (3 840 × 2 160 px). Le taux de rafraichissement quant à lui monte jusqu'à 165 Hz via le Motion Xcelerator. Avec une telle fluidité, vous vivez une expérience plongeante aussi bien lors d’un match de football que lors de vos sessions de gaming. La TV dispose de quatre ports HDMI 2.1 pour les configurations les plus exigeantes.

La grande nouveauté par rapport au S95D de la génération précédente, c'est le traitement Sans reflet. La TV profite ainsi d’une surface mate certifiée par le laboratoire indépendant UL, qui neutralise les reflets parasites même dans un salon très lumineux.

Au cœur de cette TV se trouve le processeur NQ4 AI Gen3 très performant. Il est le cerveau qui coordonne toutes les forces du téléviseur : upscaling en temps réel, optimisation HDR, ainsi que le son adaptatif.

La partie audio repose sur un système en 4.2.2 canaux, qui délivre une puissance totale de 70 W, avec la prise en charge du Dolby Atmos sans fil. Pour accompagner cette TV, Samsung propose son boîtier One Connect. Grâce à ce boîtier déporté, un seul câble relie l'écran à tous les autres appareils. Il vous débarrasse ainsi de tous les fils qui peuvent être encombrants.

Enfin, l’intelligence artificielle fait bien évidemment partie des atouts du téléviseur, avec des fonctions comme Click to Search, Live Translate et l'assistant vocal multilingue qui s'active depuis la télécommande. Le système Tizen OS bénéficie de sept ans de mises à jour logicielles.