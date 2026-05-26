Coupe du Monde : cette TV QLED Mini LED de 65 pouces chute à moins de 500 € chez Darty

À 499,99 €, la TV Hisense U79Q de 65 pouces dispose d’une dalle QLED Mini LED avec Dolby Vision IQ, le VRR à 144 Hz et plus de 220 zones de rétroéclairage local. Elle fait l’objet d’une réduction de 250 € chez Darty.

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La référence 65U79Q appartient à la génération 2025 de la série U7 de Hisense. Ce n’est pas qu’une simple TV QLED. Elle bénéficie d’un rétroéclairage Mini LED de nombreuses zones de local dimming. De quoi offrir de meilleurs contrastes, ainsi que des noirs plus profonds. La technologie Quantum Dot quant à elle délivre des couleurs plus vibrantes.

À quelques jours de la Coupe du Monde de Football, c’est un téléviseur parfait pour ceux qui recherchent un bon modèle pour moins de 500 €. La promotion chez Darty fait ainsi chuter le prix de 749,99 € à 599,99 € dans un premier temps. C’est le prix à débourser aujourd’hui, mais Hisense vous rembourse 100 € après achat. La TV vous reviendra au final à 499 €, soit une réduction totale de 250 €. Cliquez ici pour voir les détails de l’ODR.

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Une TV Mini LED de 65 pouces pour moins de 500 € : un rapport qualité-prix alléchant

La fluidité est l’un des points forts de la TV Hisense 65U79Q. Elle profite d’un taux de rafraîchissement jusqu’à 144 Hz, ce qui rend les mouvements beaucoup plus naturels, aussi bien dans les matchs de sport que dans les jeux vidéo. C’est un vrai plus pour profiter pleinement des grands événements sportifs comme la Coupe du Monde.

Pour les joueurs, le téléviseur coche pratiquement toutes les cases. Il prend en charge le VRR, avec compatibilité FreeSync Premium. Et surtout, le temps de réponse reste très faible, avec moins de 10 ms d’input lag. Tous les réglages gaming sont regroupés dans une Game Bar qui est simple d’accès, sans avoir à naviguer dans des menus compliqués.

Le son quant à lui repose sur un système audio 2.1 qui développe une puissance de 40 W. La Hisense U79Q prend en charge les formats Dolby Atmos et DTS Virtual:X, qui créent un effet plus immersif. Pour regarder des films, des séries ou des matchs de foot, c’est largement suffisant. Par contre, dans une grande pièce ou pour les audiophiles, une barre de son apportera plus d’ampleur et de basses.

Venons-en à la partie connectique : on retrouve trois ports HDMI, dont un HDMI 2.1 capable d’afficher de la 4K jusqu’à 120 images par seconde sur PS5 ou Xbox Series X. Deux ports USB sont aussi présents, accompagnés du Wi-Fi, du Bluetooth, de la connectivité AirPlay ou encore de HomeKit pour les utilisateurs Apple.

Enfin, toute l’interface repose sur VIDAA, le système d’exploitation maison de Hisense. Les principales applications de streaming sont déjà installées, et la TV peut aussi être contrôlée à la voix avec Google Assistant ou Alexa.