Blade Runner 2099 : la série Amazon Prime Video produite pas Ridley Scott se dévoile dans un premier trailer

La nouvelle série tirée de l'univers de Ridley Scott a montré ses premières images au cours du week-end. On y retrouve Hunter Schafer et Michelle Yeoh contraintes de faire équipe alors que tout les oppose, pour tenter d'échapper à la guerre qui fait rage entre humains et Réplicants.

Il semblerait que la licence Blade Runner souffre d'une étrange malédiction. D'abord monumental roman du moins monumental Philip K. Dick, il est adapté au cinéma par Ridley Scott en 1982 dans un film qui a presque a lui seul lancé la vague cyberpunk dans le 7ᵉ art. Mais déjà pourtant, ce dernier prenait d'immenses libertés par rapport au livre, sans jamais vraiment retranscrire son ambiance si particulière — ce qui ne l'a pas empêché de réussir avec brio son adaptation.

Puis, en 2017, Blade Runner 2049 enfonce un peu plus le clou. Plus controversé auprès des fans de la première, le film de Denis Villeneuve est bien loin d'être une catastrophe, mais s'éloigne encore un peu plus de l'atmosphère si particulière qui a fait le sel des premières entrées de la licence. Alors, quand Amazon a lancé la production d'une série Blade Runner, la question s'est immédiatement posée : allait-elle mettre fin ou perpétuer la malédiction ?

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Voici le premier trailer de Blade Runner 2099

Nous avons peut-être un premier élément de réponse avec le trailer diffusé par Prime Video au cours du week-end. Comme convenu, on retrouve à l'écran Hunter Schafer (Euphoria), une humaine face à la Réplicante interprétée par Michelle Yeoh (Everything Everywhere All at Once), qui vont devoir coopérer au beau milieu d'une guerre dans laquelle s'affronte les deux camps. Et déjà, ce pitch a de quoi faire froncer quelques sourcils.

Comme son nom l'indique, cette nouvelle entrée dans Blade Runner se passe plusieurs décennies après le film de 1982. Exit donc l'enquête à la film noir et l'introspection d'un personnage principal taciturne. Ici, il est question de gros pistolets, de coups de poing dans la mâchoire et de quelques menues explosions en prime. Si vous pensiez retrouver l'ambiance du livre et du premier film, on vous conseille de passer votre chemin.