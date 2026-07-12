Half-Life 3 : Valve aurait franchi un cap décisif, la sortie du jeu se précise

Le troisième volet de la plus célèbre des licences de FPS pourrait sortir très bientôt. C’est en tout cas ce qu’affirme une nouvelle source, qui estime que la sortie de Half-Life 3 serait imminente.

L’interminable attente autour de Half-Life 3 est devenue un véritable mème. Les fans de l’homme au pied-de-biche rouge attendent depuis des années l’arrivée du messie, qui ne donne pourtant aucun signe de vie. Et pourtant, le troisième opus de la licence de Valve fait régulièrement l’objet d’innombrables rumeurs évoquant une sortie imminente. En 2024, une fuite laissait entendre que Half-Life 3 était bel et bien en préparation. Mais le silence reste total du côté du propriétaire de Steam.

L’année dernière, un informateur affirmait que Half-Life 3 était presque terminé, ravivant ainsi l’espoir des fans de Gordon Freeman. Celui-ci a même laissé entendre que le FPS le plus attendu de tous les temps pourrait sortir fin 2025. Malheureusement, Half-Life 3 reste désespérément introuvable.

Et pourtant, plusieurs rumeurs laissaient entendre que Valve profiterait du lancement de sa console de salon, la Steam Machine, pour sortir Half-Life 3. Le jeu aurait alors été le titre phare de la console, dont le mythe de la « ligne rouge de la mort » a été débunké par Valve. Nouvelle déception pour les fans : Half-Life 3 reste aux abonnés absents.

Half-Life 3 : Valve a-t-il repoussé la sortie du FPS le plus attendu de la décennie ?

Mais le passionné de jeux vidéo Tyler McVicker vient de redonner de l’espoir aux fans. En effet, selon lui, Half-Life 3 serait quasiment terminé. Toutefois, celui-ci précise que Valve aurait ralenti son développement afin de procéder à une importante refonte graphique. Il est par ailleurs important de rappeler que le propriétaire de Steam est un habitué des reports.

Sorti en 1998, le premier Half-Life a fait l’effet d’une bombe dans l’industrie vidéoludique. Le FPS se démarquait par ses graphismes poussés, son storytelling aux petits oignons et un gameplay particulièrement fluide. D’ailleurs, Half-Life est récemment devenu le jeu vidéo PC le plus cher de l’Histoire, battant un titre sorti en 1979.

Quelques années plus tard, en 2004, sortait Half-Life 2. Celui-ci a également révolutionné le monde du jeu vidéo grâce, entre autres, à sa physique particulièrement poussée et innovante. En d’autres termes, cela fait désormais plus de vingt ans que les fans attendent Half-Life 3, qui pourrait finalement débarquer dans un futur proche.