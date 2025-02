Ce jeu emblématique des années 2000 a le droit à son remake et on connait enfin sa date de sortie

La mode est aux remakes et c’est un titre emblématique des années 2000 qui va avoir le droit au sien : Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Cette réinterprétation, nommée Metal Gear Solid Delta, s’est montrée lors du State of Play de Sony le 12 février. On en sait un peu plus à son sujet, notamment sa date de sortie.

Sorti en 2004, Metal Gear Solid Snake Eater est un titre emblématique du début du millénaire. Marquant à bien des égards, il faisait partie des incontournables de la PS2. Il va avoir le droit à son remake nommé Metal Gear Delta. On connait sa date de sortie.

Konami a profité du State of Play de Sony pour en dire un peu plus sur son nouveau bébé. On sait désormais quand il arrivera sur nos consoles. Prenez votre plus beau feutre rouge, emparez vous du calendrier le plus proche et faites une croix sur le 28 août 2025. Pour le moment MGS Delta n’est prévu que sur PS5.

Metal Gear Solid 3, le jeu emblématique a le droit à son remake

Metal Gear Solid Delta n’est pas un remaster, mais bien un remake. Cela signifie que tout a été repris de zéro pour s’adapter aux canons modernes, comme ce fut le cas avec Silent Hill 2 ou encore FF7. Cependant, la substance d’origine reste : Delta proposera la même histoire, mais aussi le même gameplay axé sur la furtivité et la survie. Bonne nouvelle, il sera possible d’opter pour la caméra d’origine (vue du dessus) ou la caméra dynamique incluse dans l’édition Subsistence, version améliorée sortie en 2005. Le mode Ape Escape sera aussi de retour !

Refaire Metal Gear Solid 3 est un choix logique pour relancer la licence. En effet, ce titre est une préquelle aux deux premiers Metal Gear Solid (et aux deux précédents), et il n’y a donc pas forcément besoin d’avoir tout le lore de la série en tête pour l’apprécier. Avec cet épisode, Hideo Kojima avait, à l’époque, donné un second souffle à une saga alors ultra populaire, prenant le joueur à contre-pied avec un contexte inédit (la guerre froide) ainsi qu’un gameplay différent axé sur la survie. Un titre mythique qui a marqué beaucoup de fans. Hideo Kojima n’est aujourd’hui plus chez Konami, mais on est espère que les équipes derrière ce remake sauront lui rendre un juste hommage.