Le chargeur du Steam Controller peut faire des étincelles, faites attention

Le Puck (chargeur sans fil) de la manette Steam ne doit pas entrer en contact avec n'importe quoi. Un internaute l'a appris à ses dépends. La question est maintenant de savoir s'il s'agit d'un défaut de conception ou non.

Steam Controller Puck

Vous avez réussi à mettre la main sur un Steam Controller sans avoir à payer deux fois son prix ? Alors vous devez sûrement apprécier son Puck, qui sert à la fois d'émetteur sans fil et de station de chargement. Pour celles et ceux qui ne possèdent pas la manette, c'est le petit rectangle noir sur la photo servant d'illustration à cet article. Vous noterez qu'il intègre trois broches externes. Ce sont elles qui viendront faire le contact avec le Steam Controller pour la recharge.

Sur Reddit, un internaute raconte que le chargeur a failli mettre le feu à sa maison. Alors qu'il rechargeait la manette et sa Pixel Watch 4 côte à côte, “le bracelet métallique de [sa] montre connectée a accidentellement touché les contacts exposés du Puck et a commencé à grésiller à cause d'un court-circuit. […] Ça a failli provoquer un incendie“. La personne s'en est rendue compte très vite et a pu éviter le pire.

Métal et connecteurs du Puck du Steam Controller ne sont pas bon ménage

Dans les nombreux commentaires (près de 2 000 au moment d'écrire ces lignes), les avis sont partagés. Beaucoup encouragent l'internaute à faire une réclamation auprès de Valve, ce qu'il a fait. D'autres se demandent pourquoi cette histoire fait autant de bruit puisque pour eux, il est évident qu'il ne faut pas mettre du métal en contact avec les broches du Puck. Ou avec n'importe quel appareil similaire dans l'absolu.

Lire aussi – Le Steam Controller fait quelque chose de très innatendu quand il tombe (et c’est hilarant)

C'est d'ailleurs écrit dans le manuel d'utilisation du Steam Controller : “L’adaptateur sans fil/le socle de chargement et la Manette contiennent chacun un aimant. Les pièces magnétiques peuvent attirer des objets métalliques. Afin de réduire le risque d’étincelles et de dommages matériels ou de blessures qui en résultent, assurez-vous que l’adaptateur sans fil, le socle de chargement et la Manette sont exempts d’objets métalliques avant de les connecter“. Quoi qu'il en soit, les équipes de Valve ont déjà répondu et fait savoir qu'elles entament une enquête.


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