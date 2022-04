Ces 3 jeux Bethesda sont gratuits sur Steam, parfait pour attendre l’arrivée du catalogue

Vous êtes fans de Skyrim ? Il est temps de découvrir l’origine de la saga des Elder Scrolls avant la migration de tout le catalogue Bethesda sur Steam. À tombe bien : en ce moment, trois jeux du studio sont gratuits sur la boutique de Valve, dont le gigantesque Daggerfall.

Fin février, Bethesda a annoncé la mise à mort de son launcher sur PC. Après de trop nombreux soucis de performances et une mauvaise image auprès des joueurs, le studio a décidé de migrer l’ensemble de son catalogue sur Steam. L’opération n’a pas encore eu lieu — cela devrait normalement être le cas d’ici demain. Pour l’occasion, certains voudront sûrement revenir aux origines du studio qui appartient désormais à Microsoft.

Bonne nouvelle : depuis quelques années maintenant, trois jeux sont disponibles gratuitement en téléchargement sur Steam. Bien entendu, pas de Fallout 4 ou de Skyrim dans la liste, mais des titres qui raviront les férus d’histoire du jeu vidéo. Les voici :

The Elder Scrolls: Arena

The Elder Scrolls II: Daggerfall

Wolfenstein : Enemy Territory

Découvrez gratuitement ces jeux cultes de l’histoire de Bethesda

Avant l’immense Skyrim, il y a bien sûr Oblivion et Morrowind, mais c’est avec Arena que la série des Elder Scrolls a débuté. Sorti en 1994 avec MS-DOS, le jeu n’a pas obtenu le succès qu’il méritait. En effet, on y retrouve déjà tous les éléments qui ont fait de la saga une pierre angulaire du RPG occidental : le combat en temps réel, un vaste monde de fantasy à explorer et une liberté d’action absolument novatrice pour l’époque.

Avec Daggerfall, Bethesda ancre la recette dans le marbre et commence à se faire un nom dans le milieu. Les graphismes restent bien sûr rudimentaires, mais on aperçoit déjà les bribes de ce qui fera de Morrowind le jeu culte que l’on connaît aujourd’hui. Enfin, plus récent puisque sorti en 2003, Wolfenstein : Ennemy Territory reprend quant à lui les codes de Return to Castle Wolfenstein, lui-même tiré du cultissime Wolfenstein 3D de 1992. Si vous souhaitez en savoir sur les origines de B. J. Blazkowicz, c’est par ici qu’il faut regarder.