Doom The Dark Ages va être la claque graphique de l’année, la preuve en image

Les technologies de Nvidia permettent non seulement d’améliorer drastiquement le visuel des jeux sur PC, mais également de fluidifier leur performance. La société californienne montre aujourd’hui son travail sur un titre très attendu, à savoir Doom The Dark Ages.

Et si Doom The Dark Ages devenait la nouvelle figure de proue du gaming PC ? Le jeu qui met votre ordinateur à genoux pour proposer les graphismes les plus aboutis possible ? C’est en tout cas l’objectif de Nvidia, qui présente le résultat de son travail à travers un visuel comparatif.

Doom The Dark Ages a été développé avec le iD Tech 8 Engine, sur lequel s’ajoutent les technologies de Nvidia. La plus emblématique, c’est évidemment le path tracing. Pour rappel, le path tracing est une version avancée du ray tracing, qui permet de mieux simuler le comportement de la lumière. Ainsi, les rayons lumineux rebondissent de manière illimitée dans l'espace tout en prenant en compte la texture des surfaces. La conséquence est le rendu d’une image extrêmement réaliste. Pour bien comprendre le travail effectué sur The Dark Ages, Nvidia publie une photo comparative avec et sans path tracing. Lumières, ombres, réflexions, le résultat est bluffant.

Nvidia compte sur Doom The Dark Ages pour montrer ses avancées technologiques

Bien entendu, le path tracing est une technologie extrêmement gourmande en ressources. Afin d’améliorer les performances, le jeu peut compter sur le DLSS 4. En plus de l’upscaling, le jeu permet de générer jusqu’à trois images entre deux frames, et ce grâce à l’IA. De quoi tripler le nombre d’images par seconde Une nouveauté seulement disponible pour les dernières nées des cartes Nvidia, à savoir les RTX 50XX. Ca tombe bien, le jeu est offert si vous vous procurez une de ces cartes.

Pour rappel, Doom The Dark Ages est le troisième volet du reboot initié en 2016. Cette fois, nous explorerons les origines du DoomSlayer, puisque l’histoire se déroule avant le premier jeu. Au menu des nouveautés ? Des environnements inédits, des ennemis plus coriaces, mais surtout un système de combat repensé, plus terre à terre, nerveux et axé sur l’usage du bouclier. Inutile de préciser que ce cocktail nécessite non seulement de beaux graphismes, mais aussi une fluidité exemplaire, d’où l’usage du frame gen.

Doom The Dark Ages est bien parti pour être le nouveau mètre étalon du jeu PC, mais signalons qu’il sort aussi sur PS5 et Xbox Series. Disponible le 15 mai prochain (13 mai en early access).