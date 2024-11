Half-Life 2 est gratuit sur PC jusqu’à cette date, ne passez pas à côté de ce jeu mythique

Le légendaire jeu vidéo Half-Life 2 est gratuit sur PC. À l'occasion de ses 20 ans, il s'offre en prime une grosse mise à jour. L'offre à une durée limitée, alors ne traînez pas pour le récupérer.



Rares sont les jeux vidéo qui marquent tellement les esprits qu'on y joue encore des dizaines d'années après avec le même plaisir. Ils sont pourtant faciles à repérer : ce sont souvent ceux que les éditeurs ressortent régulièrement sous une forme ou une autre. Citons par exemple GTA V ou Skyrim. On ne compte plus les versions de ces titres légendaires. D'autres studios ont une approche différente cela dit. Ils touchent à leur jeu uniquement quand une grosse occasion se présente.

Ce fut notamment le cas pour les 25 ans de Half-Life l'an dernier. Le titre de Valve s'était offert une énorme mise à jour histoire de proposer quelque chose de plus moderne. Sachant que la suite du jeu fêtait ses 20 ans le 16 novembre 2024, les joueurs s'attendaient à ce qu'une opération similaire soit lancée et ils ne se sont pas trompés. Half-Life 2 est gratuit sur PC pour une durée limitée. Comme pour son prédécesseur, il a droit à une seconde jeunesse.

Pour fêter ses 20 ans, Half-Life 2 devient gratuit sur PC jusqu'à cette date

Déjà, les extensions Épisode 1 et Épisode 2 sont inclues. De très nombreux bugs sont corrigés, tandis que les graphismes bénéficient d'un lifting qui les remet au goût du jour. Pour celles et ceux qui s'y intéressent, les développeurs ont ajouté 3h30 de commentaires sur les coulisses du titre. Le jeu est également compatible avec le Workshop de Steam, autrement dit avec les mods créés par les joueurs.

Pour récupérer Half-Life 2 gratuitement, rien de plus simple. Cliquez sur le bouton au bas de cet article, connectez-vous à votre compte Steam et cliquez sur Ajouter au compte. Notez que vous avez jusqu'au 18 novembre à 19h pour le faire, alors ne traînez pas si vous n'avez pas encore mis la main dessus. Une fois que ce sera fait, le titre est à vous sans limite de temps. L'occasion parfaite de se replonger dans les aventures de Gordon Freeman en attendant un éventuel Half-Life 3, probablement l'arlésienne la plus célèbre du jeu vidéo.