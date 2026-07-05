Steam Machine : Valve vous permet de fabriquer cet accessoire indispensable

Fabriquer vous-même un accessoire essentiel de la Steam Machine, c'est désormais possible. Valve vient en effet de partager en open source les éléments nécessaires à sa fabrication.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que Valve semble mettre le paquet en matière d'appareils électroniques. Suite au succès du Steam Deck, le propriétaire de la plus célèbre plateforme de gaming propose en effet de plus en plus d'accessoires. Parmi ceux-ci, on retrouve tout d'abord la manette Steam Controller, déjà victime de son succès. En effet, il faudra attendre 2027 pour voir arriver les prochaines livraisons. Mais ce n'est pas tout.

En effet, après une longue attente, Valve vient enfin de sortir sa toute première console de salon. Sobrement baptisée Steam Machine, celle-ci permet de jouer à de nombreux jeux sans avoir à posséder un PC de gaming particulièrement coûteux. Toutefois, la Steam Machine n'est pas donnée. En effet, il vous faudra dépenser pas moins de 1 039 € pour pouvoir en profiter.

Mais, bonne nouvelle, Valve vous permet désormais de faire des économies. L'éditeur d'Half-Life vient de partager les plans open source d'un accessoire particulièrement utile, l'Inkterface. Il s'agit d'un petit écran à installer sur le flanc de la Steam Machine. Celui-ci affiche en temps réel diverses informations, telles que les performances de la console ou encore les caractéristiques matérielles de cette dernière.

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Steam Machine : quel prix pour l'écran Inkterface ?

Valve n'a pas jugé bon de fabriquer et de commercialiser l'Inkterface. Mais vous pouvez le fabriquer vous-même en vous munissant, entre autres, d'une imprimante 3D. Sur GitLab, Valve met à la disposition de tous les instructions de montage de l'écran, ainsi que la liste des composants requis.

Tout d'abord, la fabrication de l'Inkterface nécessite un écran e-ink monochrome Adafruit de 5,83 pouces. Il vous faudra ensuite vous munir d'une carte Adafruit ESP32 Feather avec 2 Mo de PSRAM, à laquelle vient s'ajouter un module Adafruit eInk Breakout Friend. Le tout est maintenu en place par 13 vis M2.5 × 5 mm, accompagnées de 4 aimants de fixation.

Comme dit plus haut, vous allez devoir imprimer certaines pièces. Et, bonne nouvelle, Valve partage également les fichiers d'impression de ces dernières. Les composants requis pour la fabrication de l'Inkterface vous coûteront près de 100 dollars, soit environ 90 euros. Et, si la Steam Machine vous a tout de même déçu, LDLC lance la Stim Machine.