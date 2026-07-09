Dune 3 : la nouvelle bande-annonce dévoile un univers très sombre

Nouvelle bande-annonce pour Dune Troisième Partie, dernière de la trilogie réalisée par Denis Villeneuve. Les enjeux sont clairement posés et promettent un film plus sombre que les précédents.

Dune 3 bande-annonce

Adapter une grande saga littéraire au cinéma nécessite bien souvent d'attendre que les technologies soient suffisamment au point pour leur rendre hommage. Ce n'est pas pour rien qu'il a fallu patienter jusqu'aux années 2000 pour voir le Seigneur des Anneaux, ou 2021 pour qu'un réalisateur s'attaque à Dune de Frank Herbert après la version de 1984 par David Lynch. C'est Denis Villeneuve qui a accepté cette lourde tâche, et il a eu raison : Dune première et deuxième parties sont des succès aussi bien critiques que commerciaux.

Ne reste plus qu'à découvrir le troisième et dernier volet pour savoir comment se conclura la trilogie. Rappelons que le film démarrera 17 ans après les évènements du second opus. Paul Atréides, toujours incarné par Timothée Chalamet, est devenu empereur de la galaxie par la force. Les Frémens, peuple d'Arrakis, sont devenus son bras armé et ont conquis de nombreuses planètes en son nom. En coulisses, celles et ceux qui en ont assez de ce règne violent fomentent un changement de régime.

Dune 3 dévoile une bande-annonce qui annonce la couleur (noire)

“Changer de régime”, ça veut dire assassiner Paul Atréides. Ce sera la trame principale de Dune 3, qu verra revenir les personnages majeurs des précédents opus. Dont Hayt (Jason Momoa), que l'on pensait mort dans le premier film. Parmi les nouveaux venus, Robert Pattinson jouera Scytale, central dans le complot visant à tuer l'empereur.

Quant à la suite des adaptations des livres de Frank Herbert, Denis Villeneuve a toujours été clair : il ne rempilera pas pour un Dune 4, pas plus que Timothée Chalamet. Si la saga cinématographique doit continuer, changer d'acteur pour Paul Atréides fait sens. Vu que Dune 3 adapte le deuxième roman, Le Messie de Dune, Dune 4 se baserait sur le troisième, Les Enfants de Dune, où l'empereur a environ 50 ans. Dune Troisième Partie sortira en France le 16 décembre 2026, en même temps qu'un certain Avengers : Doomsday. Courageux.

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