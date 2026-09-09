Netflix, Prime Video, Disney+ et HBO Max diffusent de plus en plus de pubs à leurs abonnés

Les platreformes de streaming proposant des abonnements à bas prix avec publicité ont tendance à en diffuser de plus en plus aux utilisateurs.

Depuis quelques années, les différentes plateformes de streaming vidéo proposent un abonnement moins cher intégrant de la publicité afin de séduire plus de clients. Parmi les géants du secteur, seul un n’a pas succombé à cette tendance : Apple TV. Tous les autres, dont Netflix, Prime Video, Disney+ et HBO Max, ont désormais recours à cette stratégie.

Et si au début, ces services limitaient le temps de diffusion des pubs pour ne pas faire fuir les utilisateurs, ils semblent progressivement augmenter leur durée afin d’augmenter leurs revenus. Le cabinet Ampere Analysis a comparé la quantité de publicité diffusée par les plateformes actuellement (août 2026) par rapport à la situation en début d’année (janvier 2026), et les résultats, partagés auprès de Business Insider, sont révélateurs.

Hausse conséquente chez Netflix, qui reste toutefois le plus raisonnable

La plus forte hausse est à attibuer à Netflix. Le leader du marché diffusait 1,40 minute de pub par heure en moyenne il y a quelques mois, contre 2,44 maintenant, soit une hausse de 74,29 %. Reste que Netflix reste le plus sage parmi ses concurrents, qui se montrent bien plus gourmands. Sur HBO Max, on est passé sur la période étudiée de 2,80 à 3,79 minutes de pub par heure en moyenne. Chez Disney+, on est encore bien au-dessus : on compte 7,54 minutes de réclame (contre 6,78 % en janvier), soit plus de 10 % du temps d’écran.

Même constat pour Paramount+, Hulu, Pluto TV, Peacock et Tubi, qui imposent aussi de plus en plus de publicité à leurs clients. La seule exception est Prime Video, qui est passé d’une moyenne de 2,70 minutes de pub par heure en moyenne à 2,60. En début d’année, Prime Video était au même niveau que HBO Max. La baisse du premier et l’augmentation second créé un écart significatif entre les deux.

D’après Brandon Katz, analyste chez Greenlight Analytics, les plateformes tentent de générer plus de revenus à partir des abonnés existants, car il est devenu très difficile d’en recruter de nouveaux, et qu’elles doivent présenter des perspectives de croissance aux actionnaire.