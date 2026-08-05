Netflix, Disney+ : l’ajout d’une formule gratuite, la future nouvelle tendance du streaming après la hausse des prix

Selon un rapport de Business Insider, plusieurs plateformes de streaming réfléchiraient actuellement à ajouter une formule gratuite à leurs abonnements. Netflix et Disney+, notamment, y voient là une opportunité de concurrencer YouTube et d’attirer de nouveaux utilisateurs dans certaines régions du globe.

Ces dernières années, toutes les plateformes de streaming ont suivi le même mouvement : une première, puis une deuxième et, pour les plus chanceux, une troisième hausse des prix. La plupart du temps, celles-ci sont justifiées par l’arrivée de nouvelles formules moins onéreuses (mais avec publicité) ou encore de nouvelles fonctionnalités. Mais personne n’est dupe : le but est bien évidemment de rendre chaque utilisateur plus rentable qu’auparavant.

Mais encore faut-il les attirer, ces maudits utilisateurs. Or, Netflix et ses comparses font face à un obstacle de taille dans ce domaine : les services de streaming gratuits, tels que YouTube, forcément plus populaires. Ainsi, selon un récent rapport de Business Insider, plusieurs d’entre eux réfléchiraient à lancer à leur tour une formule gratuite, sans se cacher que celle-ci servirait à concurrencer directement la plateforme de Google.

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Plusieurs plateformes de streaming songent à lancer un abonnement gratuit

D’après Business Insider, l’idée serait actuellement discutée dans les bureaux de Disney+, Netflix et Paramount+. Greg Peters, vice-président de Netflix, aurait notamment déclaré courant du mois de juillet qu’un “abonnement gratuit serait logique sur certains marchés”. Même son de cloche du côté d’Adam Smith, CTO de Disney. Autrement dit, tout le petit milieu du streaming commence à se dire qu’il serait très malin d’offrir un accès gratuit à son catalogue.

Cette stratégie aurait ainsi deux objectifs : attirer de nouveaux utilisateurs, notamment dans les pays au niveau de vie plus faible, et donc faire grimper les revenus publicitaires. Il va sans dire que ces abonnements gratuits ne seraient pas offerts généreusement par les plateformes, mais seraient bel et bien financés par la publicité. Il semblerait donc qu’il ne s’agisse plus que d’une question avant de voir ces formules apparaître les unes après les autres… et les autres services suivre le mouvement.