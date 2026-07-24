Spotify développe enfin cet outil indispensable pour une application de streaming musical

Si vous utilisez Spotify, c’est probablement pour écouter de la musique, des podcasts ou des livres audio. Ce n’est assurément pas pour identifier des morceaux : l’application ne propose pas cet outil. Mais elle s’apprête enfin à réparer son plus gros manque.

Spotify ne cesse de développer et de déployer des fonctionnalités inédites destinées à améliorer l’expérience des utilisateurs. Parmi celles-ci figure une messagerie intégrée, un nouveau mode pour obtenir le son le plus authentique possible, ou encore un chatbot IA à la Gemini. Surtout, la plateforme est tournée vers l’avenir : elle prépare déjà le virage Android XR.

Malgré cela, un outil manque toujours cruellement à l’appel – et c’est plutôt un comble pour une application de streaming musical. Quand on vous dit « identification de chansons », il y a de fortes chances que vous pensiez à Shazam – ou à Now Playing de Google, à la rigueur. Pas à Spotify, et pour cause : la plateforme ne propose pas de fonction dédiée. Mais du code dans l’application suggère qu’elle s’apprête à pallier cette lacune.

Spotify prépare son Shazam intégré

Il existe plusieurs solutions pour retrouver instantanément un morceau en cours de lecture dont on ne connaît pas le nom. On citait Shazam, qui est probablement l’outil le plus connu, ou encore Now Playing, une fonction autrefois exclusive aux Google Pixel devenue aujourd’hui une application à part entière.

Mais cette méthode nécessite d’ouvrir le titre identifié dans une application de streaming musical. Si Spotify disposait d’un tel outil, le processus serait plus fluide. Et il semble que la plateforme soit justement en train d’en développer un. C’est en tout cas ce que suggèrent des lignes de code explicites, découvertes par Android Authority dans la version 9.1.70.1086 de Spotify.

Elles évoquent clairement le fait d’« Identifier une chanson » et la nécessité, pour cela, d’accéder au micro. Selon nos confrères, cette fonction devrait prendre la forme d’un bouton, situé en haut à droite de l’écran de Recherche, à côté de la caméra.

Pour le moment, seule l’application sur Android recèle ces indices. Toutefois, il y a fort à parier que Spotify proposera son option d’identification de chansons également sur iOS, de manière à inciter les utilisateurs à rester sur sa propre application.