Spotify : cette fonction va enfin vous permettre de savoir si vos amis écoutent vos recommandations

Spotify s’est imposé comme l’une des applications de streaming musical incontournables et entend bien le rester, notamment en tentant d’améliorer constamment l’expérience de ses utilisateurs. Cette fois-ci, la plateforme renforce de nouveau sa dimension sociale – mais cette nouvelle option pourrait ne pas faire l’unanimité.

En août dernier, Spotify a lancé sa propre messagerie, afin de faciliter les échanges privés et le partage de contenus (podcasts, musiques, livres audio) directement depuis la plateforme. La célèbre application de streaming musical s’est ensuite dotée d’une nouvelle fonction de partage en temps réel, permettant à vos amis de rejoindre votre session d’écoute en direct.

Pour parfaire sa dimension sociale – sans pour autant adopter le volet rencontre des réseaux sociaux – Spotify teste désormais une fonction inspirée de diverses applications de messagerie instantanée. Si elle se décline en deux options, « Accusés de lecture » et « Accusés d’enregistrement », il s’agit de l’équivalent du « Lu » sur WhatsApp et du « Vu » sur Messenger appliqué au streaming audio.

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Spotify applique le principe du « Lu » au streaming musical

C’est dans le code de la version v9.1.34.1586 de Spotify que nos confrères d’Android Authority ont repéré les mentions explicites de ces Accusés de lecture et d’enregistrement – respectivement Played Receipts et Saved Receipts dans la langue de Shakespeare. Les premiers servent à vos proches à savoir quand vous avez écouté un titre qu’ils vous ont envoyé ; les seconds leur permettent de savoir si vous avez enregistré un morceau qu’ils vous ont partagé.

Si cette option pourrait offrir un moyen de relancer la conversation, du type : « Alors, t’as pensé quoi de cette musique ? », elle pose également des questions en termes de confidentialité. Il ne faudrait tout de même pas qu’elle confère à la messagerie de Spotify une dimension intrusive – après tout, qui aurait envie de se faire fliquer par ses amis ?

Pour pallier ce risque, Spotify laisserait le choix aux utilisateurs : en fonction de leur rapport aux accusés de lecture, ils pourraient désactiver cette option. Des lignes de code indiquent en effet : « Désactiver ces accusés les supprimera de toutes vos discussions. » Évidemment, c’est à double sens : en désactivant ces accusés, vos proches ne pourront plus voir votre activité, mais vous ne pourrez plus non plus consulter la leur.

Selon nos confrères, d’autres nouveautés seraient également en cours de développement, comme les réactions avec des émojis personnalisés, ou encore les dossiers de playlists.