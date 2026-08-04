Spotify sur Android est très lent chez certains utilisateurs, la firme enquête

Des utilisateurs de Spotify sur Android témoignent de lenteurs rendant parfois l’application inutilisable. Le service reconnaît le souci et demande aux personnes concernées de se faire connaître.

Spotify
Crédits : 123RF

Le service de streaming musical Spotify ne cesse d’ajouter de nouvelles fonctionnalités ces derniers temps, surtout à base d’intelligence artificielle. Par exemple un chatbot à qui vous pouvez demander de nombreuses choses au sein de l’application. En soi, disposer de plus d’options n’est pas un mal, mais il ne faudrait pas que ce soit au détriment de la fonction première de Spotify : lire de la musique. Or, pour de plus en plus d’utilisateurs sous Android, cela devient presque impossible.

Lenteur à l’ouverture, ralentissements, voire arrêt de la lecture des morceaux en arrière-plan, autant de symptômes qui semblent se répandre ces dernières semaines. La puissance du smartphone n’est visiblement pas en cause : les bugs touchent aussi bien des modèles “modestes” comme le Galaxy S21 FE de Samsung que des haut de gamme récents. Compte tenu de la persistance des soucis, on écarte aussi la panne passagère de Spotify.

Les lags de Spotify sur Android ne sont pas des cas isolés

Sur Reddit, l’internaute hypothetical résume les constats de beaucoup : “[…] Chaque semaine, le chargement initial de l’application prend de plus en plus de temps ; elle présente des ralentissements lorsque j’essaie de rechercher et de sélectionner des playlists, des artistes, etc. ; et il lui arrive parfois de s’arrêter de jouer toute seule alors que je ne suis pas sur l’application. Ces derniers jours, la situation a atteint un point tel que l’écran reste vide la plupart du temps lorsque j’essaie d’ouvrir l’application“.

Lire aussi – Spotify développe enfin cet outil indispensable pour une application de streaming musical

De son côté, Spotify reconnaît l’existence de ces problèmes en ouvrant un sujet dédié sur ses forums. “Nous avons reçu des signalements faisant état d’une augmentation des temps de chargement lors de certaines actions, telles que l’ouverture d’une playlist ou d’un menu, ou la lecture de contenu. Ce problème concerne principalement (mais sans s’y limiter) les appareils mobiles fonctionnant sous Android et iOS“, peut-on lire.

Notez que les témoignages des internautes font seulement état d’Android à l’heure actuelle. Les personnes touchées sont invitées à se manifester en répondant avec diverses informations (modèle du smartphone, version de son système d’exploitation, de l’appli Spotify, etc). Pour le moment, la cause des bugs est inconnue. Certains accusent l’ajout des fonctionnalités IA, mais à ce stade, rien ne permet d’affirmer que ce sont elles les responsables.


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